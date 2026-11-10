El presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (FEPREMI), Aníbal Cataldo, advirtió que los tickets y órdenes médicas pueden convertirse en una barrera económica para acceder a la atención, aunque sostuvo que cualquier modificación debe contemplar la sustentabilidad del sistema de salud y la continuidad de las instituciones.

En una entrevista con El Acontecer, realizada durante la celebración del aniversario de la red de mutualistas en Durazno, el médico analizó los desafíos del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), la falta de especialistas en el interior, la relación con ASSE y la necesidad de avanzar hacia una mayor cobertura sanitaria.

Los tickets médicos y el equilibrio económico

Consultado sobre los costos que deben afrontar los usuarios para acceder a determinadas prestaciones, Cataldo señaló que las instituciones que integran FEPREMI mantienen, según su valoración, los tickets y órdenes médicas más bajos del país.

Sin embargo, reconoció que estos pagos pueden dificultar el acceso a la atención.

«Se llaman tasas moderadoras, porque moderan las prestaciones, pero pueden actuar como barrera económica para las personas», afirmó.

El presidente de FEPREMI consideró necesario analizar estas dificultades, aunque advirtió que cualquier modificación debe contemplar sus consecuencias sobre el financiamiento del sistema.

«En ese sentido hay que trabajar, pero siempre cuidando la sustentabilidad económica del sistema», expresó.

Cataldo recordó que los tickets y órdenes forman parte del diseño económico de las instituciones y que su eventual modificación también debe considerar las fuentes laborales vinculadas al sector.

En ese sentido, destacó el peso que tienen las mutualistas en el empleo del interior del país y sostuvo que las decisiones deben permitir mantener el funcionamiento de los prestadores a largo plazo.

«El Sistema Nacional Integrado de Salud generó un antes y un después»

Cataldo realizó una valoración positiva de los 18 años de funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, aunque reconoció que todavía existen aspectos por mejorar.

«El Sistema Nacional Integrado de Salud generó un antes y un después en la salud del Uruguay», afirmó.

A su entender, el país logró construir un sistema robusto que permitió enfrentar situaciones complejas, entre ellas la pandemia, durante la cual destacó el papel desempeñado por las instituciones de FEPREMI junto con los demás prestadores.

No obstante, sostuvo que las reformas deben concentrarse en mejorar la asistencia.

«Todo lo que se pueda mejorar debe pasar por lo asistencial», señaló, al explicar que las transformaciones deben traducirse en beneficios concretos para la calidad de vida de los usuarios.

El desafío, según planteó, consiste en avanzar en procesos asistenciales más eficientes sin descuidar el equilibrio económico de las instituciones.

Propone avanzar hacia la universalización del Fonasa

Entre las modificaciones que considera necesarias, Cataldo mencionó la búsqueda de nuevas herramientas normativas que permitan mejorar la eficiencia y la equidad contributiva.

En particular, defendió la posibilidad de avanzar hacia la universalización del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

«Todavía tenemos colectivos en el Uruguay que no tienen dicha cobertura», expresó.

En ese sentido, hizo referencia a grupos de usuarios y funcionarios vinculados a distintos regímenes de cobertura, entre ellos ASSE, Sanidad Policial, Sanidad Militar y gobiernos departamentales.

Para el presidente de FEPREMI, ampliar la integración al financiamiento del sistema representa un desafío que requiere planificación.

«Creemos que es desafiante para el país, en un proceso que sea sustentable, alcanzar dicha universalización», sostuvo.

Especialistas en el interior: las horas contratadas y las carencias pendientes

Otro de los asuntos abordados fue la disponibilidad de médicos especialistas fuera de Montevideo, una dificultad que continúa afectando el acceso a determinadas prestaciones.

Cataldo reconoció que el número de profesionales radicados en el interior puede resultar insuficiente, pero distinguió esa situación de la cantidad de horas de atención contratadas por las instituciones.

«Si miramos la cantidad de especialistas que están radicados en el interior del país, quizás estemos en déficit. Pero si miramos las horas contratadas de especialistas, la red FEPREMI tiene la misma cantidad de horas contratadas de especialistas que tiene Montevideo», afirmó, en referencia a datos oficiales.

Según explicó, esa contratación permite ampliar la accesibilidad, aunque no elimina las diferencias existentes entre departamentos y prestadores.

El presidente de FEPREMI reconoció que el interior presenta realidades heterogéneas y señaló que todavía existen dificultades para cubrir especialidades de alta demanda o complejidad.

Entre las áreas mencionadas figuran psiquiatría infantil, neuropediatría, cirugía torácica y cirugía vascular.

A su entender, en determinados campos la formación de nuevos profesionales no ha acompañado el ritmo del desarrollo tecnológico y del conocimiento médico.

La problemática también ha sido abordada en Durazno. En diciembre de 2025, CAMEDUR explicó las dificultades vinculadas a la disponibilidad de recursos humanos y los tiempos de espera para algunas especialidades.

FEPREMI y ASSE: coordinación para mejorar la atención

Consultado sobre el vínculo entre las mutualistas privadas y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Cataldo defendió el trabajo conjunto que ambas partes han desarrollado a lo largo del tiempo.

Señaló que la colaboración ha permitido compartir y coordinar recursos humanos, infraestructura y tecnología para atender necesidades sanitarias.

«En eso siempre ha habido de las instituciones de FEPREMI una mano tendida para hacerlo», aseguró.

El médico consideró que existe margen para profundizar la coordinación territorial mediante proyectos que aprovechen los recursos disponibles.

Sin embargo, insistió en que las iniciativas deben contar con condiciones que garanticen su continuidad.

«Tienen que ser proyectos sustentables. No pueden ser basados en una voluntad de hacer algo, que todos las tenemos, sino que eso perdure en el tiempo», expresó.

Cataldo ratificó la disposición de FEPREMI a participar en mecanismos de cooperación que permitan mejorar la atención sanitaria en el interior del país.

Preparación ante El Niño y posibles emergencias climáticas

La entrevista también abordó la preparación del sector sanitario frente a los fenómenos climáticos que podrían registrarse con la presencia de El Niño.

Cataldo explicó que las instituciones integrantes de FEPREMI trabajan en coordinación con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (CECOED) y el Sistema Nacional de Emergencias.

El objetivo es integrar la respuesta sanitaria a los dispositivos territoriales de prevención y atención de situaciones de emergencia.

«Las instituciones de FEPREMI van a estar incorporadas a esos equipos, preparándose», afirmó.

Según señaló, ya se vienen desarrollando reuniones entre los prestadores, los CECOED y los organismos nacionales para contemplar los aspectos sanitarios de los eventuales episodios climáticos.

Una red que celebró su trayectoria en Durazno

Las declaraciones de Cataldo se produjeron durante las actividades aniversario de FEPREMI, organización que mantiene un vínculo histórico con Durazno.

Como informó El Acontecer durante la celebración, la red reunió a autoridades y representantes de distintas instituciones para destacar su trayectoria y analizar los desafíos del mutualismo del interior.

En ese marco, Cataldo reafirmó que la prioridad debe ser fortalecer la calidad de la atención, mejorar el acceso de los usuarios y buscar mecanismos de financiamiento que permitan sostener las prestaciones.

Para el presidente de FEPREMI, el desafío de los próximos años será introducir mejoras asistenciales sin comprometer la continuidad de las instituciones ni los puestos de trabajo que dependen del sistema.