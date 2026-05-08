Caso Lucas Pedrozo: el Tribunal revocó el fallo del juez y formalizó la investigación

El caso del joven Lucas Pedrozo tuvo un nuevo vuelco en su labor investigativa cuando en las últimas horas el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er turno revocó el fallo del juez Jorge Tabárez.

Ahora, el Tribunal abre la instancia de formalización de la investigación, lo cual puede incluir eventuales medidas cautelares para el agente policial interviniente en el operativo que concluyó con la muerte del duraznense de 24 años, tal como había solicitado Fiscalía.

Se trata del efectivo policial que accionó el arma con munición menos que letal que causó la muerte de Lucas Pedrozo, un joven que padecía esquizofrenia y del cual se constató su deceso a partir de las heridas sufridas en la intervención policial.

La explicación del abogado de la familia

El Dr. Juan Straneo, abogado de la familia Pedrozo, indicó a El Acontecer: «El Tribunal evaluó que no debió haberse evaluado la antijuridicidad de la conducta, que no correspondía ese estadio procesal. Para negar la formalización debe haber un hecho diametralmente absurdo en cuanto a que los elementos del delito no existan, y todo lo que Fiscalía relató coincidía a los efectos de la formalización».

Y agregó: «Se estaba plenamente frente a un hecho que podía ser de apariencia delictiva y el sujeto responsable era el que estaba ahí. Observó que no correspondía en este estado entrar a evaluar la juridicidad o antijuridicidad de la conducta y en consecuencia dejó formalizada la investigación».

Una duda procesal pendiente

El abogado duraznense reseñó que al dejar formalizada la investigación corresponde que Fiscalía siga adelante con todas las instancias correspondientes.

«Me quedó una duda, que quiero hablar con la Fiscal, si corresponde o no que el juez vuelva a convocar para terminar el trámite de formalización. Yo entiendo que no, que ya lo dispuso el Tribunal porque ahora debería seguirse adelante con el juicio oral, un aspecto que me falta confirmar», concluyó en sus declaraciones a este medio.

Lo que viene en el proceso

El proceso que se abre a nivel judicial incluiría la presentación de argumentos, pruebas periciales y testimonios de testigos hasta el eventual juicio, para determinar culpabilidades y posibles condenas.

El hecho original: una llamada al 911

El caso ocurrió en la medianoche del sábado 12 de mayo de 2025.

Fue entonces que la familia de Lucas había llamado al 911 para que el joven fuera internado, ya que sufría una aguda crisis psiquiátrica. La Policía respondió a la llamada, pero en un violento procedimiento el joven recibió varios disparos en el pecho de munición menos que letal por parte de los funcionarios y falleció luego en un centro asistencial de la ciudad.