La llegada de Teletón a Durazno podría estar acompañada por otro proyecto de importante alcance social: una Casa Ronald McDonald destinada a brindar alojamiento gratuito a familiares de pacientes. La Intendencia mantiene conversaciones con la organización para instalar el servicio en el mismo predio donde se construirá el centro de rehabilitación, frente al Shopping Terminal.

El intendente Felipe Algorta confirmó que la organización manifestó su interés en formar parte de la iniciativa y que se preparaba una segunda reunión en Montevideo para avanzar en las gestiones.

De concretarse, el alojamiento no solamente beneficiaría a las familias que concurran al futuro centro Teletón, sino también a quienes deban trasladarse al Hospital Penza y no dispongan de recursos o de un lugar donde permanecer mientras acompañan a sus familiares.

Actualmente, la organización cuenta con una casa junto al Hospital Pereira Rossell, en Montevideo, donde brinda alojamiento gratuito a familiares de niños que requieren atención en el centro asistencial. Según indicó Algorta, el servicio tiene capacidad para recibir hasta 80 personas.

La propuesta es desarrollar una instalación de características similares en Durazno.

“Estamos pensando realmente con una mirada de mejorar desde todo punto de vista de nuestro departamento”, expresó el jefe comunal.

Un predio de 4.000 metros cuadrados frente a la terminal

El espacio donde se levantará el centro Teletón ya está definido. Se encuentra frente al Shopping Terminal, próximo a la avenida Apolo, y comprende unos 4.000 metros cuadrados.

Algorta explicó que una parte del terreno pertenecía a la Intendencia, mientras que para completar la superficie necesaria fue preciso adquirir y expropiar otra parte.

Allí se proyecta construir las instalaciones del centro de rehabilitación y, si prosperan las gestiones, también la Casa Ronald McDonald.

Como informó anteriormente El Acontecer, las obras del centro Teletón están previstas para comenzar en enero de 2027, con una propuesta de atención de alcance regional.

Un proyecto que trasciende lo político

La llegada de Teletón a Durazno es el resultado de un trabajo que el intendente venía desarrollando desde hace tiempo junto al doctor Luis Ayçaguer.

Algorta recordó que la iniciativa estaba incluida en su programa de gobierno, aunque durante la campaña electoral se optó por no darle demasiada exposición pública para evitar que fuera interpretada desde una perspectiva partidaria.

“Lo menos que podemos hacer es politizar algo tan espectacular, que trasciende cualquier cuestión politiquera”, expresó.

El intendente vinculó el proyecto con la idea de “poner a Durazno en el centro”, acercando servicios especializados a quienes los necesitan.

El futuro centro permitirá atender a niños que requieren rehabilitación y tratamientos especializados, además de abrir oportunidades para adultos que necesiten procesos de recuperación, según señaló.

Algorta también reconoció el papel fundamental de Ayçaguer en el impulso y desarrollo de la propuesta, destacando su compromiso con el departamento y su sensibilidad social.

“Es una persona solidaria desde que lo conocemos”, afirmó.

Algorta respalda que una plaza lleve el nombre de Ayçaguer

El intendente confirmó que acompañará la propuesta del Club de Leones de Durazno para que una plaza de la ciudad lleve el nombre del doctor Luis Ayçaguer.

La iniciativa apunta al espacio público ubicado frente al Hospital Penza, sobre calle Morquio, un lugar especialmente vinculado a la trayectoria del médico, quien fue director del centro asistencial.

Algorta consideró que el reconocimiento debe realizarse en vida, para que Ayçaguer pueda recibir directamente el afecto y el agradecimiento de la comunidad.

“¿Cómo no vamos a acompañar?”, manifestó.

El jefe comunal aclaró que el homenaje no debe interpretarse como una despedida, ya que el médico continuará vinculado al desarrollo del proyecto Teletón.

Ayçaguer, quien anunció su retiro de la medicina tras 53 años de trayectoria, mantiene su compromiso con distintas iniciativas sociales.

Algorta planteó, además, que la denominación de la plaza debería estar acompañada por obras de mejoramiento y embellecimiento del paseo público.