Carlos Suárez Píriz fue distinguido por la Policía de Canarias y su padre celebró: «Es el mejor capital que se puede tener»

Hace 19 años, Carlos Suárez Píriz dejó Uruguay para comenzar una nueva vida en España. El duraznense se estableció en Gran Canaria, formó una familia y desarrolló sus propios emprendimientos gastronómicos. El pasado viernes 9 de octubre recibió un reconocimiento de la Policía Nacional española por su colaboración con la institución, una distinción que llenó de orgullo a su familia y especialmente a su padre, Luis Suárez, quien todavía vive en Durazno.

«Es el mejor capital que se puede tener. Lo demás va y viene, pero si sos gente y te lo reconocen a 11.000 kilómetros de acá, a mí me llena de orgullo», expresó Luis en conversación con El Acontecer.

La historia comenzó muchos años antes, en Durazno, donde Carlos nació, cursó sus primeros estudios en la Escuela Nº 2 y en el Colegio San Luis y se hizo hincha de Nacional. Creció en la zona de Rivera y Penza, un barrio donde, según cuenta su padre, todavía hay vecinos que preguntan por él.

Tras la separación de sus padres, se trasladó a Montevideo junto a Luis. Tenía entonces 17 años y comenzó a abrirse camino en el mundo laboral, con experiencias en establecimientos gastronómicos y hoteleros como Alto Palermo y el Sheraton.

Tiempo después decidió emigrar. Las Islas Canarias fueron su primer destino y terminaron convirtiéndose en su hogar.

Un reconocimiento de la Policía Nacional española

El viernes 9 de octubre, el Centro de Convenciones ExpoMeloneras, en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, fue escenario del acto central del Día de la Policía, celebrado con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo policial español.

La ceremonia estuvo presidida por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín.

Durante la actividad fueron distinguidos 50 agentes y se entregaron reconocimientos a civiles y colaboradores de la institución. Entre estos últimos se encontraba Carlos Suárez Píriz, cuya trayectoria empresarial y colaboración con la Policía Nacional motivaron la distinción.

El duraznense había recibido previamente una notificación oficial, fechada el 29 de setiembre de 2026, que llegó a sus establecimientos gastronómicos, Cafetería Juan Pablo II y Dvainilla Pasteles.

En la comunicación, a la que accedió El Acontecer, el jefe superior de Policía de Canarias le informaba que la institución había resuelto concederle un galardón por su compromiso, tanto profesional como personal.

«Esta Jefatura tiene la satisfacción de concederte, con motivo de los actos conmemorativos del Día de la Policía 2026, un galardón por tu compromiso con la institución tanto a nivel profesional como personal», expresa la notificación.

La carta incluye además las felicitaciones y el agradecimiento de la autoridad policial por la actitud que lo hizo merecedor de ese reconocimiento.

Durante la ceremonia, Carlos recibió una medalla con la inscripción: «Día de la Policía 2026. En agradecimiento por su inestimable colaboración con la Jefatura Superior de Policía de Canarias».

«Fue lo que siempre quisimos con su madre: que fuera buena persona»

Desde Durazno, Luis Suárez recibió con emoción la noticia del reconocimiento a su hijo.

En medio de su jornada laboral, se tomó unos minutos para conversar con El Acontecer y recordar el camino recorrido por Carlos desde que decidió establecerse en el exterior.

«Él se fue hace 19 años a la aventura. Desde un principio a las Islas Canarias, a Las Palmas de Gran Canaria. Desde que se fue pudo venir una sola vez a Durazno. Tiene su familia allá, dos hijos divinos que aún no conozco. Yo no he podido ir todavía, se hace difícil por un montón de detalles que nos limitan», relató.

Carlos y su esposa comenzaron a desarrollar actividades vinculadas a la confitería y la gastronomía. Con esfuerzo, lograron independizarse y ampliar sus emprendimientos, que hoy cuentan con varios puntos de venta.

Pero al hablar del crecimiento empresarial de su hijo, Luis prefiere destacar otras cualidades.

«Se relacionó muy bien porque tiene facilidades para comunicarse con la gente, tiene muchas amistades y buenas actitudes. Por eso le hicieron el homenaje. Se ha relacionado muy bien ahí y ha sido lo que siempre quisimos con la madre: que fuera buena persona», afirmó.

La relación con su exesposa, madre de Carlos, también aparece en el relato. Aunque ambos rehicieron sus vidas, Luis destaca que mantienen un excelente vínculo y comparten la satisfacción por el camino que siguió su hijo.

Para él, el reconocimiento recibido en Canarias confirma que aquellas enseñanzas familiares encontraron su lugar, incluso a miles de kilómetros de Durazno.

Una familia, dos países y un encuentro pendiente

Carlos vive actualmente con su esposa y sus dos hijos, de 12 y 10 años. Su madre ha podido viajar en varias oportunidades a España, conocer a sus nietos y compartir momentos con la familia.

Luis, en cambio, todavía tiene pendiente ese encuentro.

No ha podido conocer personalmente a sus nietos y desde hace años espera la oportunidad de viajar a Canarias para volver a abrazar a su hijo.

«Toda la vida quise que fuera una buena persona, simpática, así como es con la gente. En Durazno hay muchos que aún lo recuerdan, que cada tanto me preguntan por él, en el barrio sobre todo», contó.

La distancia no ha impedido que siga de cerca los logros de Carlos, y esta distinción tiene para él un valor especial.

No se trata solamente de una medalla o de un reconocimiento empresarial. Es la satisfacción de saber que su hijo, lejos de su ciudad natal, construyó una vida y logró ganarse el aprecio de quienes lo rodean.

«Para nosotros ha sido muy importante»

Desde Las Palmas de Gran Canaria, al finalizar otra jornada de trabajo, Carlos también conversó con El Acontecer sobre el reconocimiento recibido.

«Es un galardón que me dieron a la trayectoria empresarial y a la colaboración con la Policía Nacional, con la Jefatura de Las Palmas de Gran Canaria, en lo personal y en lo profesional», explicó.

El duraznense recordó la importancia institucional de la ceremonia y la presencia de autoridades civiles, policiales y militares.

«A mí me entrega el reconocimiento el jefe de Policía. Estaba presente el delegado del Gobierno, que es la figura pública más importante del Gobierno en Canarias. Se entregaron las medallas a los policías por méritos de salvar personas y otros méritos», relató.

También destacó que los reconocimientos alcanzaron a particulares y empresarios que han colaborado con la institución en distintas actividades y operativos.

«Para nosotros, como agasajados, ha sido muy importante porque se hace una vez al año y son muy pocas las personas que postulan y que eligen», agregó.

Carlos continúa trabajando en sus emprendimientos, acompañado por su familia y los vínculos que ha construido durante casi dos décadas en España.

En Durazno, mientras tanto, su padre conserva un deseo que todavía no pudo cumplir: viajar a Canarias, conocer a sus nietos y reencontrarse con aquel muchacho que un día decidió salir a conocer el mundo.

La distinción recibida a miles de kilómetros le dejó una certeza que Luis resume con sencillez: el mayor orgullo no está en los negocios que su hijo pudo construir, sino en la persona en la que se convirtió.