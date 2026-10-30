Tres militares fallecidos en Fray Bentos: la historia del sarandiyense Carlos Leandro Gómez

El fallecimiento del cabo de primera Carlos Leandro Gómez, oriundo de Sarandí del Yí e integrante del Regimiento de Caballería Blindado N.º 2 de Durazno, causó profundo dolor entre familiares, amigos y compañeros de armas. El militar fue uno de los tres efectivos del Ejército Nacional que perdieron la vida durante un ejercicio nocturno del Curso de Buzos Tácticos N.º 64, realizado el jueves 29 de octubre en el río Uruguay, frente a la ciudad de Fray Bentos.

La tragedia ocurrió en las inmediaciones del muelle del Anglo, durante una práctica de nado nocturno de 2.500 metros. Los participantes se encontraban unidos mediante una cuerda madre y eran acompañados por dos botes y dos kayaks tripulados por instructores.

Según informó el Ejército Nacional, por circunstancias técnicas que permanecen bajo investigación, un grupo de efectivos quedó enredado con un objeto sumergido. La situación obligó a adoptar medidas de emergencia y cortar la cuerda, tras lo cual cuatro militares quedaron debajo del agua.

Además de Gómez, fallecieron el alférez Matías Vasella, perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6, y el cabo de primera Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 2.

El cuarto militar, teniente segundo Braian Ruiz, fue rescatado con vida y reanimado. Posteriormente recibió atención hospitalaria y se dispuso su traslado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, en Montevideo.

Las circunstancias del accidente son investigadas por las autoridades competentes.

El dolor de Sarandí del Yí y del Regimiento Galarza

Carlos Leandro Gómez era oriundo de Sarandí del Yí y prestaba servicios en el Regimiento «Tte. Gral. Pablo Galarza» de Caballería Blindado N.º 2, con asiento en la ciudad de Durazno.

Su fallecimiento golpeó especialmente a quienes compartieron con él su trayectoria militar y a las personas que lo conocieron en Sarandí del Yí.

Había participado en una misión de paz al servicio de las Naciones Unidas y continuaba preparándose profesionalmente, realizando cursos y capacitaciones dentro del Ejército.

Pero detrás de su carrera militar también había una historia personal de esfuerzo, de proyectos y de superación. Una historia que quedó reflejada en las palabras de despedida que le dedicó públicamente su amigo y camarada Anderson Cotto.

«¿Vos creés que mi abuelo estaría orgulloso de mí?»

En una publicación cargada de recuerdos, Anderson Cotto reconstruyó la amistad que los unía desde 2018, cuando ambos comenzaban su trayectoria militar y compartían alojamiento en el cuartel.

Recordó los primeros años, las dificultades económicas y las conversaciones sobre sus proyectos. Entre sus objetivos estaba trabajar para poder costearse estudios de enfermería.

Aunque posteriormente siguieron caminos laborales diferentes, conservaron el contacto. Cotto recordó especialmente el regreso de Gómez de una misión de paz en 2020, cuando pudo recibirlo junto a su pequeño hijo Tiago.

En 2025 volvieron a coincidir laboralmente. Para Anderson, su compañero ya había progresado dentro de la carrera militar, pero seguía siendo la misma persona humilde que había conocido años atrás.

Uno de los recuerdos más conmovedores corresponde a este año, cuando Gómez compró su automóvil y llamó a su amigo para mostrárselo.

Después de salir del cuartel, durante un recorrido en el vehículo, se quebró emocionalmente y le hizo una pregunta que Cotto no olvidaría:

«¿Vos creés que mi abuelo estaría orgulloso de mí?»

Su amigo respondió recordándole cuánto había cambiado su vida desde aquellos primeros años, cuando en su casa debía calentar agua en una caldera para poder bañarse.

Ahora tenía un hogar propio, un hijo al que cuidaba y un automóvil que había conseguido con su trabajo.

Cotto le recordó esos logros y le aseguró que su abuelo tendría motivos para sentirse orgulloso.

En su despedida también destacó que Gómez había aprobado un curso de pasaje de grado y continuaba capacitándose, siempre con la intención de mejorar.

«Hasta pronto, mi querido cabo de primera Leandro Gómez»

Las palabras de Anderson Cotto permiten conocer a Carlos Leandro Gómez más allá del uniforme: un padre, un amigo y un trabajador que había construido su camino desde comienzos difíciles.

En su publicación, Cotto evocó las bromas, las conversaciones y los momentos compartidos, además de la disposición que encontraba siempre en su compañero cuando necesitaba hablar con él.

La despedida termina con una expresión sencilla y profundamente personal:

«Hasta pronto, mi querido cabo 1.ª Leandro Gómez».

En medio del dolor por la muerte de tres jóvenes militares, ese testimonio ofrece una dimensión cercana de la pérdida que hoy sienten Sarandí del Yí, Durazno y quienes conocieron a Carlos Leandro Gómez.

Sus restos serán sepultados en Sarandí del Yí, de acuerdo con la información proporcionada, con los honores militares correspondientes.