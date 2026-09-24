Durazno se moviliza para que Candela, de 11 años, pueda viajar a Italia

Dos grupos solidarios de Durazno, Granito de Arena y el grupo de gimnasia de Plaza 1, organizan una serie de actividades para ayudar a Candela, una niña de 11 años que necesita viajar a Italia para recibir un tratamiento que mejore su calidad de vida. La principal es un concierto de la Sinfónica de Tambores este viernes 25 de setiembre, a las 20:00, en el Centro Cultural Teatro Español, cuya recaudación se destinará íntegramente al viaje. Quienes no puedan asistir también pueden colaborar a través de dos cajas de ahorro del BROU, en pesos o en dólares, o comunicándose al 099 361 969.

Quién es Candela y cómo surgió la iniciativa

La iniciativa surgió a partir del vínculo de los abuelos de Candela con el grupo de gimnasia de Plaza 1. María Laura Rodríguez Landoni, integrante de ambos colectivos, contó que la niña vive con una enfermedad que afecta su movilidad y su voz. «Es una niña amorosa, llena de alegría», expresó.

El concierto solidario

Este viernes 25 de setiembre, a las 20:00, la Sinfónica de Tambores se presentará en el Centro Cultural Teatro Español. Lo recaudado por la venta de entradas será destinado a apoyar el viaje de Candela a Italia.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar también pueden hacerlo mediante las siguientes cajas de ahorro del BROU:

Dólares: 000361867-00004

Pesos: 000361867-00003

Por más información, se puede llamar al 099 361 969.

Una tarea que Granito de Arena ya viene haciendo

Rodríguez Landoni destacó que Granito de Arena realiza otras actividades sociales en Durazno. Sus integrantes visitan hogares de adultos mayores y comparten meriendas, espectáculos de payasos y teatro.