El Banco de Previsión Social (BPS) confirmó que 165.816 jubilados y pensionistas de menores ingresos recibirán una partida especial de $3.293 por concepto de canasta de fin de año. El pago comenzará el miércoles 2 de diciembre de 2026, junto con las pasividades correspondientes a noviembre, y se realizará a través del mismo medio por el que cada beneficiario cobra habitualmente.

La medida representa una inversión de aproximadamente 546 millones de pesos y está dirigida a personas que perciben prestaciones de hasta $21.888 nominales mensuales, siempre que cumplan las demás condiciones establecidas por el organismo.

El beneficio también comprende a pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez y a personas que reciben la Asistencia a la Vejez del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Además, unas 9.000 personas que cobran pensiones por sobrevivencia podrían acceder a la partida si acreditan que reúnen los requisitos económicos mediante una declaración jurada.

Quiénes tienen derecho a cobrar los $3.293 del BPS

De acuerdo con la información oficial, la canasta de fin de año es una partida monetaria extraordinaria que se entrega una sola vez al año a determinados jubilados y pensionistas.

Para 2026, el BPS estableció los siguientes requisitos generales:

Jubilados: percibir pasividades de hasta $21.888 nominales mensuales y cumplir las condiciones relativas a otros ingresos.

percibir pasividades de hasta $21.888 nominales mensuales y cumplir las condiciones relativas a otros ingresos. Pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez: tener 65 años o más al 30 de setiembre de 2026 y recibir una prestación comprendida dentro del límite establecido.

tener 65 años o más al 30 de setiembre de 2026 y recibir una prestación comprendida dentro del límite establecido. Beneficiarios de Asistencia a la Vejez: cumplir el requisito de edad y las condiciones económicas previstas.

cumplir el requisito de edad y las condiciones económicas previstas. Residencia: vivir en Uruguay.

El organismo también establece condiciones relacionadas con la existencia de otros ingresos públicos o privados, por lo que cobrar una pasividad inferior al límite no garantiza, por sí solo, el derecho al beneficio.

En el caso de jubilados que acumulan servicios con otras cajas previsionales o mediante convenios internacionales, se requiere que más del 50 % de los servicios correspondan al BPS o a Uruguay, según las condiciones oficiales.

Qué pasa si se cobran otros ingresos

Uno de los aspectos que conviene tener en cuenta es que las condiciones no son exactamente iguales para todas las prestaciones.

Los jubilados y pensionistas por sobrevivencia no deben contar con otros ingresos de cualquier naturaleza, además de cumplir los restantes requisitos.

En cambio, para pensionistas por vejez e invalidez se admite la existencia de otros ingresos, siempre que la suma de la prestación y esos recursos no supere el límite establecido de $21.888.

Los pensionistas por sobrevivencia también deben cumplir una condición adicional: el promedio de ingresos de los integrantes de su núcleo familiar no puede superar ese monto.

Por esa razón, el BPS recomienda consultar las condiciones particulares cuando existen ingresos de diferentes orígenes o prestaciones acumuladas.

Cuándo se paga la canasta de fin de año

El BPS confirmó que la partida especial comenzará a abonarse el miércoles 2 de diciembre de 2026.

El dinero se entregará junto con las pasividades correspondientes al mes de noviembre, mediante el sistema habitual de cobro de cada beneficiario.

Esto significa que quienes reciben sus prestaciones por una cuenta bancaria u otro medio de pago habilitado cobrarán la partida a través de ese mismo mecanismo, conforme al calendario correspondiente.

La canasta no es una prestación mensual ni un aumento permanente de la jubilación o pensión. Se trata de un pago extraordinario de $3.293 por única vez.

Otras 9.000 personas podrían acceder al beneficio

Además de los casi 166.000 beneficiarios comprendidos inicialmente, el organismo estima que otras 9.000 personas que reciben pensiones por sobrevivencia podrían tener derecho a la partida.

Para acceder, deberán acreditar mediante una declaración jurada que sus ingresos y los de su núcleo familiar se encuentran dentro de los límites establecidos.

El requisito principal es que el promedio de ingresos por integrante del hogar no supere los $21.888 mensuales, además de las restantes condiciones personales exigidas.

Esta posibilidad está dirigida especialmente a pensionistas por sobrevivencia que consideran que cumplen los requisitos, pero no tienen reconocido el derecho a cobrar la canasta.

Cómo presentar la declaración jurada ante el BPS

El trámite puede realizarse por internet o presencialmente en las oficinas del Banco de Previsión Social.

Por internet: el interesado debe contar con Usuario Personal BPS e ingresar al servicio de declaración jurada de integrantes del núcleo familiar e ingresos.

Presencialmente: puede concurrir el titular de la prestación o un apoderado registrado ante el organismo.

Para realizar el trámite se requiere:

Cédula de identidad original, vigente y en buen estado.

Nombre y número de cédula de los integrantes del hogar.

Información sobre los ingresos que percibe cada integrante, cualquiera sea su origen.

El BPS dispone de una página específica con los requisitos y el acceso al trámite: declaración jurada de integrantes del núcleo familiar e ingresos.

Quienes ya hayan presentado una declaración jurada vigente y no hayan tenido modificaciones en su situación deberán consultar si necesitan actualizarla.

¿Hay que anotarse para cobrar la canasta?

Para los beneficiarios que ya tienen reconocido el derecho a la partida, el pago se realizará junto con la pasividad, sin necesidad de realizar una inscripción nueva.

La situación es diferente para las personas que cobran una pensión por sobrevivencia y todavía no tienen acreditadas las condiciones económicas necesarias.

En esos casos puede corresponder la presentación de una declaración jurada para solicitar el beneficio.

El BPS no anunció en su comunicado del 18 de noviembre una fecha límite específica para este trámite correspondiente a la canasta de 2026. Por ello, quienes consideren que cumplen las condiciones deberían consultar directamente al organismo.

Dónde consultar si corresponde cobrar

Los jubilados y pensionistas pueden consultar los requisitos completos en la página oficial de la canasta de fin de año del BPS.

También se encuentran habilitadas las siguientes vías de atención:

0800 1997 , desde teléfono fijo.

, desde teléfono fijo. *1997 , desde celular.

, desde celular. Atención telefónica de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.

Atención presencial en oficinas del BPS, de lunes a viernes, de 9:15 a 16:00 horas.

La partida tiene alcance nacional y comprende a los beneficiarios de Durazno y del resto del país que reúnan las condiciones previstas.

Con el pago previsto desde el 2 de diciembre, el organismo entregará una ayuda económica extraordinaria a jubilados y pensionistas de menores recursos, en las semanas previas a las fiestas de fin de año.