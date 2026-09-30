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miércoles 30 de septiembre de 2026

Una caminata intergeneracional reunirá este jueves a distintas generaciones en Plaza Independencia

Por Lectura: 2 minutos
Una caminata intergeneracional reunirá este jueves a distintas generaciones en Plaza Independencia
Caminata y actividades intergeneracionales por el Día Internacional de las Personas de Edad

Una caminata y diversas actividades para distintas generaciones se realizarán este jueves 1.º de octubre en Durazno, en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad.

La jornada comenzará a las 14:00 horas con la Caminata Intergeneracional “Camina con nosotros”, cuyo punto de encuentro será el Centro de Educación Inicial Chiquilladas, ubicado en calle Manuel Oribe, frente a la Plaza Ítala Mondragón de Fernández.

Desde allí, los participantes se trasladarán hasta Plaza Independencia, donde continuará la propuesta.

En ese lugar se realizará la lectura de la proclama a cargo de la Red de Adultos Mayores de Durazno (REDAM) y se presentará una muestra de actividades y trabajos desarrollados en los diferentes cursos que se imparten en los Centros de Integración Barrial (CIB) del Gobierno de Durazno.

La jornada incluirá además stands, juegos y propuestas interactivas para distintas edades, con la participación de centros educativos y el acompañamiento de docentes del área de Deportes y Recreación de la Intendencia.

Una propuesta para compartir

El coordinador de la Oficina de Personas Mayores, Javier Bessonart, destacó el carácter intergeneracional de la actividad, concebida como una instancia para compartir, encontrarse y participar en comunidad.

El Día Internacional de las Personas de Edad se conmemora cada 1.º de octubre y busca reconocer el aporte de las personas mayores a la sociedad, promover sus derechos y fortalecer su participación activa e integración en la comunidad.

La actividad es impulsada por la Red de Adultos Mayores de Durazno (REDAM), el Centro de Educación Inicial Chiquilladas y el Gobierno de Durazno.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy