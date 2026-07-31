Close Menu
sábado 1 de agosto de 2026

CAMEDUR celebra la Semana de la Lactancia con una jornada abierta este sábado 1 de agosto

Mamás, futuras mamás y familias están invitadas desde las 10:00 en calle 19 de Abril 972. Participan pediatras, parteras, nutricionistas y la asesora en lactancia de CAMEDUR.
Por Lectura: 1 minuto
CAMEDUR celebra la Semana de la Lactancia con una jornada abierta este sábado 1 de agosto
La actividad se realizará mañana, sábado 1 de agosto, desde las 10:00 horas, en el Salón de Policlínica de la institución, en calle 19 de Abril 972

La mutualista CAMEDUR invita a mamás, futuras mamás y familias a participar de una jornada abierta en conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La actividad se realizará este sábado 1 de agosto desde las 10:00 horas en el Salón de Policlínica, calle 19 de Abril 972. La entrada es libre y gratuita para todo público.

Un espacio de aprendizaje y resolución de dudas

La jornada está orientada al aprendizaje, el apoyo y la resolución de dudas sobre el proceso de amamantar. Contará con la participación de personal de maternidad y nursery, auxiliares de enfermería, licenciados en enfermería, parteras, pediatras, nutricionistas, ginecólogos y la asesora en lactancia materna de CAMEDUR.

«El encuentro busca generar un espacio de intercambio de experiencias entre profesionales de la salud y familias, reforzando la importancia de la lactancia materna como pilar de salud y vínculo temprano entre madre e hijo», destacaron desde la institución.

Quiénes organizan

La actividad está organizada por la Dra. Gabriela Lafón, médica pediatra y jefa de Pediatría de CAMEDUR, junto a la Lic. Magaly Burgues, licenciada en nutrición y asesora en lactancia de la institución.

El slogan elegido para la ocasión es: «Amamantar es dar amor, salud y futuro».

MDP

EL CLIMA EN DURAZNO
Parcialmente nublado 15°C Parcialmente nublado
Ver pronóstico completo Ver más →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Durazno, donde el sentido común, lamentablemente no es el más común de los sentidos
Durazno, donde el sentido común, lamentablemente no es el más común de los sentidos
#2
Licandro apunta a BPU Durazno: despidos, rotación y acoso sindical que preocupan a familias trabajadoras
Licandro apunta a BPU Durazno: despidos, rotación y acoso sindical que preocupan a familias trabajadoras
#3
Único acierto del país: un duraznense ganó más de 620 mil pesos en el 5 de Oro del miércoles
Único acierto del país: un duraznense ganó más de 620 mil pesos en el 5 de Oro del…
#4
Jeremías González tiene fecha para su trasplante: el padre será el donante el 18 de agosto
Jeremías González tiene fecha para su trasplante: el padre será el donante el 18 de agosto
#5
Un pasajero murió al arrojarse de un ómnibus interdepartamental en ruta 3
Un pasajero murió al arrojarse de un ómnibus interdepartamental en ruta 3

Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.

Artículos relacionados