CAMEDUR celebra la Semana de la Lactancia con una jornada abierta este sábado 1 de agosto

La mutualista CAMEDUR invita a mamás, futuras mamás y familias a participar de una jornada abierta en conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La actividad se realizará este sábado 1 de agosto desde las 10:00 horas en el Salón de Policlínica, calle 19 de Abril 972. La entrada es libre y gratuita para todo público.

Un espacio de aprendizaje y resolución de dudas

La jornada está orientada al aprendizaje, el apoyo y la resolución de dudas sobre el proceso de amamantar. Contará con la participación de personal de maternidad y nursery, auxiliares de enfermería, licenciados en enfermería, parteras, pediatras, nutricionistas, ginecólogos y la asesora en lactancia materna de CAMEDUR.

«El encuentro busca generar un espacio de intercambio de experiencias entre profesionales de la salud y familias, reforzando la importancia de la lactancia materna como pilar de salud y vínculo temprano entre madre e hijo», destacaron desde la institución.

Quiénes organizan

La actividad está organizada por la Dra. Gabriela Lafón, médica pediatra y jefa de Pediatría de CAMEDUR, junto a la Lic. Magaly Burgues, licenciada en nutrición y asesora en lactancia de la institución.

El slogan elegido para la ocasión es: «Amamantar es dar amor, salud y futuro».