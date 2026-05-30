Aeronaves y personal de la Brigada Aérea de Santa Bernardina fueron desplegados a Paysandú

Durante la pasada semana, aeronaves y recursos humanos pertenecientes al Escuadrón de Vuelo Avanzado de la Brigada Aérea de Santa Bernardina fueron desplegados al departamento de Paysandú, concretamente al aeropuerto internacional «Tydeo Larre Borges».

La misión incluyó pilotos, aerotécnicos y personal de apoyo, quienes desarrollaron tareas de control de frontera, entrenamiento operativo y capacitación técnica fuera de su base habitual de operaciones.

Para el despliegue fueron utilizadas tres aeronaves Pilatus PC-7U «Turbo Trainer», de origen suizo, pertenecientes a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

Por qué se hacen estos despliegues

Según una fuente consultada por El Acontecer, este tipo de actividades busca incrementar las capacidades operativas de la unidad mediante el entrenamiento de las tripulaciones en aeropuertos con características geográficas diferentes a las habituales y con menores niveles de infraestructura y servicios que los disponibles en Santa Bernardina.

Jornada de puertas abiertas en Paysandú

El despliegue también permitió acercar a la comunidad sanducera los medios y capacidades de la FAU. Con ese objetivo se organizó una jornada de puertas abiertas que contó con importante concurrencia de público.

Durante la actividad, integrantes de la unidad explicaron las características y funciones de las distintas plataformas aéreas y terrestres utilizadas en las operaciones. Los visitantes pudieron conocer de cerca aeronaves, vehículos livianos, camiones, camiones cisterna y un hospital de campaña móvil.

La propuesta incluyó además demostraciones aéreas realizadas por las tres aeronaves desplegadas, con vuelos en formación y presentaciones individuales.

Vigilancia de frontera y efecto disuasivo

La fuente consultada explicó que este tipo de ejercicios contribuye al cumplimiento de una de las principales misiones asignadas a la FAU: la vigilancia y control del espacio aéreo nacional.

«Además de fortalecer el entrenamiento de las tripulaciones, estas operaciones generan un efecto disuasivo sobre eventuales tránsitos ilícitos en la zona fronteriza. Algunos pueden constituir infracciones administrativas, como vuelos sin plan de vuelo autorizado, mientras que otros pueden estar vinculados al transporte ilegal de drogas, armas u otros bienes», señaló.

Estas tareas se desarrollan en el marco de la Ley N.° 19.677, que habilita a las Fuerzas Armadas a realizar actividades de vigilancia y apoyo en los límites geográficos nacionales, con participación permanente del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya.

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