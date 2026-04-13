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lunes 13 de abril de 2026

Pilotos de la Brigada Aérea de Durazno participaron en la feria aeroespacial de Chile

Por Lectura: 2 minutos
Pilotos de la Brigada Aérea de Durazno participaron en la feria aeroespacial de Chile
Una multitud participó de la feria aeronáutica más importante de Latinoemérica

Integrantes de la Brigada Aérea 2 de Santa Bernardina formaron parte de la delegación de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que participó la semana pasada de la FIDAE, la feria internacional del aire y del espacio que se desarrolló en Santiago de Chile y que es una de las exposiciones aeroespaciales, de defensa y seguridad más importantes de América Latina y del mundo.

La delegación uruguaya viajó en una plataforma KC-130 Hércules del Escuadrón Aéreo 3 de Transporte, y participó de un encuentro estratégico que reúne a más de 30 países, empresas del sector y fuerzas aéreas del continente, con foco en el intercambio tecnológico, comercial y profesional.

Lo que se vio en Santiago

Esta edición de FIDAE estuvo marcada por la presencia de aeronaves de última generación. Entre los atractivos más destacados figuraron el Boeing P-8 Poseidón de la Marina de Estados Unidos y las demostraciones aéreas del F-35A del Demo Team de la USAF y el F-16 Block 50 de la Fuerza Aérea de Chile. También se exhibieron robots y distintas variantes de drones de tecnología avanzada.

Durante la semana se realizaron reuniones y presentaciones a nivel de empresas y delegaciones de fuerzas aéreas de todo el continente. El fin de semana, con entradas agotadas, la feria abrió sus puertas al público para las exposiciones y demostraciones aéreas.

Una experiencia formativa para los duraznenses

Para los jóvenes integrantes de la Brigada de Santa Bernardina que tomaron parte del evento, la experiencia representó la oportunidad de ver de primera mano el estado actual de la industria aeronáutica, intercambiar experiencias con otras delegaciones y prepararse para los cambios tecnológicos que viene implementando la FAU. La feria también constituyó, como en ediciones anteriores, un espacio clave para el establecimiento de vínculos estratégicos y la generación de oportunidades de cooperación internacional.

Galería de imágenes

Se destacaron exhibiciones acrobáticas
Se destacaron exhibiciones acrobáticas
Aviadores compatriotas observando el vuelo de sus colegas chilenos
Aviadores compatriotas observando el vuelo de sus colegas chilenosLos drones y su demanda creciente de comercialización
Los drones y su demanda creciente de comercialización
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Los robots se robaron todas las miradas
Los robots se robaron todas las miradas
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Periodista de El Acontecer, diario de Durazno con más de 40 años de trayectoria. Especializado en información de sociedad y cultura, cubre la vida comunitaria, eventos culturales y noticias de interés general del departamento de Durazno, Uruguay. Con más de 20 años de experiencia en periodismo local, su trabajo refleja el día a día de los duraznenses.