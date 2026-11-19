La Brigada Aérea de Santa Bernardina fue escenario de una nueva edición del Encuentro de Retirados de la Zona Durazno, una jornada que reunió a antiguos compañeros de la Fuerza Aérea Uruguaya con oficiales y personal en actividad. La recorrida por las instalaciones, un almuerzo compartido y la actuación de la banda de músicos de la institución marcaron el reencuentro.

Para muchos de los participantes, regresar a la unidad significó volver a un lugar donde transcurrió una parte importante de sus vidas, entre responsabilidades de servicio, experiencias compartidas y amistades que permanecen después del retiro.

Los saludos y abrazos dieron paso a las anécdotas de antiguas misiones y al recuerdo de quienes integraron la institución en distintas épocas. Oficiales y personal subalterno de diferentes generaciones encontraron así un espacio para compartir sus trayectorias y mantener vivos los vínculos construidos durante años.

Un recorrido por los lugares de servicio

Durante la recorrida por la brigada, los retirados visitaron espacios vinculados a sus años de actividad. Cada sector permitió evocar jornadas de instrucción, tareas cotidianas y momentos que marcaron su paso por la unidad.

El encuentro también estuvo atravesado por el recuerdo de los camaradas fallecidos, presentes en las conversaciones y en las historias compartidas.

La jornada continuó con un tradicional asado y la actuación de la Banda de Músicos «Cnel. (Rva.) Walter Miños», de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Uno de los participantes resumió el significado del reencuentro: «Porque los años pasan, pero los lazos y el orgullo de pertenecer a nuestra Fuerza Aérea permanecen».

Una fotografía junto al Pucará

La fotografía grupal de esta edición se tomó junto al memorial del IA-58 Pucará, aeronave retirada del servicio tras su trayectoria en la Fuerza Aérea Uruguaya.

El lugar elegido reunió en una misma imagen a hombres de distintas generaciones y a un avión vinculado con la historia de la institución, sus tripulaciones y equipos de apoyo.

De esta manera, el Encuentro de Retirados de la Zona Durazno volvió a constituirse en una instancia para mantener el contacto entre antiguos compañeros y transmitir al personal en actividad experiencias y recuerdos de quienes los precedieron.