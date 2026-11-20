El Banco de Previsión Social (BPS) puso en marcha un nuevo régimen para refinanciar deudas empresariales, con facilidades de hasta 72 cuotas y condiciones especiales para pequeños negocios, empresas unipersonales y monotributistas. Al 5 de noviembre, el organismo había firmado 4.908 convenios con 2.285 empresas de todo el país, por un monto superior a los $852 millones.

El nuevo sistema está previsto en la Ley 20.504 y comenzó a aplicarse en octubre. Su objetivo es permitir que empresas con obligaciones atrasadas regularicen su situación ante el BPS, mediante convenios que contemplan diferentes condiciones según el tamaño de la firma y el tipo de deuda.

De los 4.908 convenios registrados hasta el 5 de noviembre, 3.779 fueron suscritos bajo la nueva ley. Los restantes corresponden a otros mecanismos de financiación disponibles en el organismo.

Según la información oficial, aproximadamente la mitad de los acuerdos se firmaron con empresas del interior del país, mientras que el 50 % del total correspondió a micro y pequeñas empresas.

Hasta 72 cuotas para pagar deudas con el BPS

El régimen permite financiar obligaciones empresariales generadas hasta junio de 2026 inclusive. Para las empresas de aportación rural, el período comprendido se extiende hasta agosto de este año.

Las facilidades alcanzan a contribuyentes de Industria y Comercio, Rural, Construcción, Servicios Personales y Servicio Doméstico.

Las condiciones de pago dependen del origen de la deuda.

Los aportes personales de trabajadores dependientes pueden financiarse por su monto original, sin multas ni recargos incorporados a ese capital, hasta en 36 cuotas mensuales en pesos.

Los importes que sustituyen las multas y recargos se calculan tomando como referencia la rentabilidad máxima del mercado de las AFAP y pueden financiarse separadamente hasta en 72 cuotas en unidades reajustables (UR), con un interés anual del 2 %.

Los aportes patronales de trabajadores dependientes y las obligaciones de trabajadores no dependientes pueden financiarse hasta en 72 cuotas en UR.

Por lo tanto, no todos los adeudos se financian de la misma manera ni necesariamente en un único convenio.

Seis meses de gracia para micro y pequeñas empresas

Uno de los beneficios más relevantes está dirigido a micro y pequeñas empresas que se encontraban en actividad al momento de promulgarse la ley.

En estos casos, el BPS permite optar por un período de gracia de hasta seis meses antes de comenzar a pagar las cuotas correspondientes a determinadas obligaciones patronales.

Además, estos contribuyentes no tienen un importe mínimo obligatorio por cuota.

Esto representa una diferencia respecto de las condiciones generales para otras empresas, que deben cumplir requisitos adicionales antes de firmar los convenios.

El período de gracia no significa una condonación de la deuda ni se aplica automáticamente a todas las obligaciones. Su alcance depende del tipo de aportación y de las condiciones establecidas en la normativa.

Qué cambia para unipersonales y monotributistas

Las empresas unipersonales y las sociedades de hecho que no tengan trabajadores dependientes cuentan con una posibilidad adicional.

Además de los adeudos comprendidos en el período general del régimen, pueden incorporar a la refinanciación aportes personales posteriores a junio de 2026.

La disposición incluye a quienes tributan mediante monotributo y comprende las aportaciones de Industria y Comercio, Rural y Servicios Personales.

Para trabajadores independientes y pequeños emprendimientos de Durazno, esta alternativa puede resultar especialmente útil cuando existen atrasos acumulados en los aportes y dificultades para regularizarlos mediante un único pago.

La incorporación de obligaciones más recientes debe ser evaluada por el BPS según la situación particular del contribuyente.

Qué requisitos deben cumplir las empresas

Las condiciones varían según la categoría en la que se encuentre cada empresa.

Micro y pequeñas empresas en actividad: pueden acceder a las facilidades especiales previstas en la ley, sin cuota mínima y con la posibilidad de diferir hasta seis meses el inicio del pago de determinadas obligaciones.

Otras empresas en actividad: deben cumplir un importe mínimo de dos unidades reajustables por cuota y tener regularizadas las obligaciones corrientes de los tres meses anteriores a la firma, según las condiciones aplicables.

Empresas sin actividad: también pueden acceder a convenios, con una cuota mínima de dos UR.

Antes de solicitar las facilidades, es necesario comprobar que la información de la empresa esté actualizada ante el BPS.

El organismo exige presentar las nóminas y rectificativas que correspondan al período a regularizar, así como las declaraciones juradas pertinentes.

Cuando la empresa haya cesado su actividad, deberá tramitar la clausura o inactividad correspondiente.

Qué deudas no se pueden incluir

El BPS aclara que existen determinadas obligaciones que no pueden incorporarse a los convenios y deben cancelarse previamente.

Entre ellas figuran:

Aportes personales posteriores a junio de 2026, salvo las excepciones previstas para unipersonales y sociedades de hecho sin dependientes. En aportación rural, el corte general es agosto.

Reintegros mutuales por cobertura médica recibida cuando no correspondía.

Timbres profesionales.

Determinadas multas registrales.

Aportes al Banco de Seguros del Estado.

Fondo social de servicio doméstico.

Honorarios y reintegros vinculados con determinaciones tributarias.

El BPS mantiene otros regímenes de financiación para determinadas deudas e infracciones fiscales, por lo que conviene consultar qué alternativa corresponde en cada situación.

Cómo solicitar un convenio de pago

El procedimiento puede iniciarse mediante los servicios de atención del BPS destinados a las empresas.

El primer paso es consultar las obligaciones pendientes y verificar si existen observaciones que deban corregirse antes de la firma.

El organismo dispone de una herramienta para conocer los adeudos y simular posibles financiaciones.

Una vez identificadas las obligaciones, el titular, representante o apoderado de la empresa podrá solicitar asesoramiento y avanzar hacia la firma del convenio.

Para ello deberá:

Verificar los aportes pendientes y los períodos comprendidos. Presentar las nóminas, declaraciones y rectificativas que correspondan. Regularizar las obligaciones que no puedan incluirse en el acuerdo. Solicitar asesoramiento sobre la financiación disponible. Acordar las cuotas y formalizar el convenio con el BPS.

El organismo establece que, como regla general, el día de la firma debe abonarse la primera cuota. Las micro y pequeñas empresas que accedan al período de gracia deberán atender las condiciones específicas de esa modalidad.

Los contribuyentes que dispongan de firma electrónica avanzada o cédula de identidad electrónica pueden completar la firma del convenio íntegramente por internet, cuando se cumplan los requisitos establecidos.

Qué ocurre si una empresa deja de pagar las cuotas

La reglamentación establece que los convenios pueden caducar si no se cumple con las obligaciones de pago.

En los acuerdos de cuotas mensuales, la caducidad se produce cuando transcurren dos meses desde el vencimiento de la primera cuota impaga sin regularizarla.

La caída de uno de los convenios puede provocar la pérdida de la totalidad de las facilidades otorgadas bajo el régimen.

Por eso, antes de asumir un nuevo compromiso de pago, resulta importante evaluar si las cuotas son compatibles con los ingresos y la actividad de la empresa.

La normativa también contempla la posibilidad de que el BPS solicite garantías en determinadas situaciones, especialmente cuando existen antecedentes de convenios incumplidos.

Casi 5.000 convenios por más de $852 millones

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, destacó que el régimen busca ofrecer condiciones más favorables para regularizar adeudos, particularmente a las empresas de menor tamaño.

Hasta el 5 de noviembre se habían concretado 4.908 convenios correspondientes a 2.285 empresas, por un monto superior a $852 millones.

El 77 % de esos acuerdos se firmó mediante la nueva Ley 20.504, mientras que el resto se realizó bajo otros regímenes.

La mitad de los convenios correspondió a micro y pequeñas empresas, por casi $333 millones.

Otro dato relevante es la distribución territorial: el 50 % de los acuerdos se realizó en Montevideo y el otro 50 % en el interior.

El BPS anunció que continuará desarrollando actividades de información y asesoramiento en diferentes departamentos para facilitar el acceso de los contribuyentes.

Dónde consultar en Durazno

Las empresas, comerciantes y trabajadores independientes de Durazno pueden realizar consultas directamente al BPS, tanto sobre el nuevo régimen como sobre las alternativas de financiación vigentes.

Información del nuevo régimen: Régimen de facilidades de pago de la Ley 20.504.

Asesoramiento y firma de convenios: Trámite oficial del BPS.

Teléfono para empresas: 0800 2001.

También se puede solicitar orientación a través de los servicios en línea del BPS o en sus oficinas de atención presencial.

El nuevo régimen está disponible para contribuyentes de todo el país. Para pequeños negocios y trabajadores independientes, representa una posibilidad de reorganizar obligaciones atrasadas, aunque las condiciones definitivas dependerán de la deuda y la situación de cada empresa.