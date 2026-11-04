El Banco de Previsión Social (BPS) comenzó este miércoles 4 de noviembre el pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones para trabajadores activos correspondientes a octubre. Las fechas varían según la modalidad de cobro: quienes reciben el dinero por banco o medios electrónicos tienen el depósito previsto para hoy, mientras que los pagos en redes de cobranza comienzan el jueves 5.

El organismo confirmó el calendario para todo el país, que también comprende a los beneficiarios de Durazno y las localidades del interior del departamento.

Fechas de cobro de jubilaciones y pensiones

De acuerdo con el calendario oficial del BPS, los pagos de noviembre se realizan de la siguiente manera:

Bancos y medios electrónicos: miércoles 4 de noviembre.

miércoles 4 de noviembre. Abitab, Redpagos, Anda y demás locales habilitados: desde el jueves 5 hasta el jueves 19 de noviembre.

desde el jueves 5 hasta el jueves 19 de noviembre. Oficinas centrales del BPS en Montevideo: del miércoles 4 al jueves 19 de noviembre.

del miércoles 4 al jueves 19 de noviembre. Giras de pago en el interior: del jueves 5 al martes 10 de noviembre, según el recorrido correspondiente a cada localidad.

El BPS aclaró que los pagos a domicilio en Montevideo y las giras de pago en el interior continuarán realizándose mediante las modalidades habituales.

Subsidios por desempleo, enfermedad y maternidad

El calendario también comprende prestaciones para trabajadores activos, entre ellas los subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad.

Para quienes cobran mediante bancos o instituciones emisoras de dinero electrónico, el pago está previsto para este miércoles 4 de noviembre.

En cambio, los beneficiarios que utilizan las redes de cobranza habilitadas podrán acceder al dinero entre el jueves 5 y el jueves 19 de noviembre.

Las fechas corresponden a las prestaciones generadas durante octubre de 2026.

Dónde cobrar en Durazno

Los jubilados, pensionistas y beneficiarios de otras prestaciones del BPS que cobran presencialmente en Durazno pueden utilizar los locales habilitados de Abitab, Redpagos y Anda, de acuerdo con la modalidad que tengan asignada.

El listado oficial de locales de pago descentralizado incluye agencias en la ciudad de Durazno y en localidades como Sarandí del Yí, Villa del Carmen y Cerro Chato.

En las zonas atendidas mediante giras de pago, el calendario nacional establece el período comprendido entre el 5 y el 10 de noviembre. La fecha exacta de cada localidad debe consultarse de forma individual.

Para evitar traslados innecesarios, conviene verificar previamente la fecha y el lugar de cobro asignados.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden acceder al servicio oficial Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones desde el sitio del BPS.

También está disponible el calendario de cobros de noviembre de 2026, donde se detallan los períodos correspondientes a jubilados, pensionistas y trabajadores activos.

Para cobrar presencialmente es necesario presentar la cédula de identidad vigente. En el caso de apoderados, tutores o curadores, se solicita además el último recibo o una fotocopia de la cédula del titular.

Quienes cuentan con Usuario personal BPS pueden consultar sus recibos en línea desde 48 horas antes del inicio de los pagos.

Por consultas, el BPS dispone de las líneas 0800 1997, desde teléfonos fijos, y *1997, desde celulares, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.