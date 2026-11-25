El Banco de Previsión Social (BPS) publicó el calendario de pagos de diciembre de 2026, que comenzará el miércoles 2 para jubilados, pensionistas y beneficiarios de prestaciones de actividad. Este mes, además, 165.816 personas recibirán una partida especial de fin de año de $3.293.

Los calendarios oficiales, actualizados el 19 de noviembre, establecen diferentes fechas de cobro según la modalidad de pago, tanto en Montevideo como en el interior del país.

Los importes que se abonarán en diciembre corresponden a las prestaciones de noviembre.

Cuándo cobran los jubilados y pensionistas del BPS en diciembre

El calendario de pago de pasividades establece las siguientes fechas:

Bancos y redes de cobranza: a partir del miércoles 2 de diciembre.

a partir del miércoles 2 de diciembre. Empresas contratistas: del 3 al 21 de diciembre.

del 3 al 21 de diciembre. Oficinas centrales del BPS en Montevideo: del 2 al 21 de diciembre.

del 2 al 21 de diciembre. Giras de pago en el interior del país: del 3 al 8 de diciembre.

Quienes reciben sus jubilaciones o pensiones mediante depósito bancario tendrán como fecha de pago el miércoles 2, independientemente del departamento en el que residan.

Las personas que cobran mediante giras de pago deberán consultar la fecha correspondiente a su localidad.

Calendario de pagos del BPS para trabajadores y beneficiarios de otras prestaciones

El organismo también publicó las fechas correspondientes a las prestaciones de activos, entre las que se encuentran las asignaciones familiares y distintos subsidios de la seguridad social.

El cronograma es el siguiente:

Bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico: 2 de diciembre.

2 de diciembre. Empresas contratistas: del 3 al 21 de diciembre.

del 3 al 21 de diciembre. Oficinas centrales del BPS en Montevideo: del 2 al 21 de diciembre.

El calendario incluye también los pagos correspondientes a la Tarjeta AFAM Beneficio IVA.

Quiénes recibirán los $3.293 adicionales en diciembre

Junto con el pago de las pasividades de noviembre, el BPS comenzará a abonar la partida especial correspondiente a la canasta de fin de año.

El beneficio será de $3.293 y alcanzará a 165.816 personas, con una inversión total de aproximadamente $546 millones.

Podrán acceder a esta partida:

Jubilados que perciban pasividades de hasta $21.888 nominales.

Pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez y beneficiarios de Asistencia a la Vejez del Mides, mayores de 65 años al 30 de setiembre de 2026, con pasividades de hasta $21.888 nominales.

En todos los casos, los beneficiarios deberán residir en Uruguay y no percibir otros ingresos públicos o privados.

El dinero se abonará mediante el mismo medio de pago que utilizan habitualmente para cobrar sus prestaciones.

Los requisitos y las condiciones particulares para acceder al beneficio pueden consultarse en nuestra guía sobre el bono de fin de año del BPS de $3.293 y quiénes tienen derecho a cobrarlo.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro con la cédula

El Banco de Previsión Social dispone de un servicio en línea que permite verificar la fecha y el lugar de cobro de las prestaciones.

Para realizar la consulta, los interesados pueden ingresar al servicio oficial:

Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones – BPS.

Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes cobran mediante empresas contratistas o giras de pago en localidades del interior.

El organismo recuerda que, para realizar el cobro presencial, es necesario presentar la cédula de identidad vigente. Los apoderados, tutores y curadores deberán presentar también el último recibo o una fotocopia de la cédula del titular.

Teléfonos del BPS para consultas

En caso de dudas sobre las prestaciones, las fechas de cobro o el acceso a la partida especial, el organismo dispone de los siguientes canales de atención telefónica:

Desde celulares: *1997.

*1997. Desde teléfonos fijos: 0800 1997.

0800 1997. Horario de atención: lunes a viernes, de 8 a 18 horas.

Calendarios oficiales de diciembre 2026

Los documentos publicados por el Banco de Previsión Social pueden consultarse y descargarse en formato PDF:

Ambos calendarios tienen alcance nacional y están disponibles en el sitio oficial del BPS.