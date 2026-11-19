El Banco de Previsión Social (BPS) advirtió sobre la circulación de publicidad engañosa que promociona un supuesto sorteo de viviendas para jubilados y pensionistas. El organismo aclaró que no organiza ni participa en esa convocatoria y pidió extremar las precauciones antes de ingresar a enlaces o proporcionar información personal.

La advertencia fue publicada el lunes 16 de noviembre, luego de que el BPS recibiera denuncias relacionadas con la difusión de la publicidad.

La institución exhortó a la población a no acceder a los enlaces asociados a la publicación, no entregar datos por canales no oficiales y denunciar el contenido cuando aparezca en redes sociales.

El comunicado no especifica cuántas personas recibieron el anuncio, si hubo víctimas que entregaron información o si se registraron pérdidas económicas. Tampoco identifica públicamente a los responsables de la publicidad.

El BPS confirmó que no participa del sorteo

El mensaje oficial es claro: el organismo no organiza ni interviene en el sorteo de viviendas que se está promocionando.

La advertencia resulta especialmente importante para jubilados y pensionistas, dado que el BPS sí cuenta con programas habitacionales destinados a determinados beneficiarios.

Esa circunstancia puede generar confusión entre una convocatoria legítima y una publicación que utiliza como atractivo la posibilidad de acceder a una vivienda.

Por ello, el organismo pidió verificar siempre la información a través de sus canales oficiales y evitar compartir los anuncios sospechosos.

La existencia de un programa de viviendas del BPS no significa que cualquier publicación que prometa una casa o anuncie un sorteo tenga respaldo institucional.

Cómo reconocer una publicación sospechosa

Aunque el BPS no difundió detalles sobre el formato exacto del anuncio denunciado, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) identifica varias señales habituales de las estafas digitales.

Entre las principales advertencias se encuentran:

Promesas de premios o beneficios extraordinarios , como acceder a una vivienda mediante una inscripción aparentemente sencilla.

, como acceder a una vivienda mediante una inscripción aparentemente sencilla. Enlaces desconocidos , que conducen a sitios con direcciones diferentes de las páginas oficiales.

, que conducen a sitios con direcciones diferentes de las páginas oficiales. Solicitudes de información personal , como números de documentos, contraseñas o códigos de verificación.

, como números de documentos, contraseñas o códigos de verificación. Mensajes que presionan para actuar rápidamente , con supuestos plazos limitados o cupos que están por agotarse.

, con supuestos plazos limitados o cupos que están por agotarse. Publicaciones que imitan la identidad de un organismo público, utilizando nombres, imágenes o símbolos institucionales.

Estas son recomendaciones generales de prevención y no una descripción confirmada del contenido específico que denunció el BPS.

La medida más segura ante una oferta dudosa es consultar directamente con el organismo, ingresando por cuenta propia a su página oficial, sin utilizar el enlace recibido.

El BPS sí tiene un programa oficial de viviendas

Más allá de la publicidad engañosa, el Banco de Previsión Social cuenta con un Programa de Soluciones Habitacionales destinado a jubilados y determinados pensionistas de menores ingresos.

El programa contempla tres modalidades:

Adjudicación de viviendas: acceso a una unidad habitacional en complejos vinculados con el BPS, sujeto a los requisitos y procedimientos del programa.

acceso a una unidad habitacional en complejos vinculados con el BPS, sujeto a los requisitos y procedimientos del programa. Subsidio de alquiler: una alternativa habitacional mediante el arrendamiento de una vivienda gestionado por el organismo.

una alternativa habitacional mediante el arrendamiento de una vivienda gestionado por el organismo. Cupos cama: apoyo para acceder a servicios de alojamiento en hogares o residencias para personas mayores.

La existencia de estas prestaciones no implica que estén disponibles mediante el supuesto sorteo denunciado.

Para solicitar una solución habitacional es necesario cumplir las condiciones previstas por el BPS y realizar el trámite correspondiente.

Quiénes pueden solicitar una solución habitacional

Según la información oficial del programa, pueden inscribirse los jubilados y pensionistas por sobrevivencia del BPS con residencia permanente en Uruguay que cumplan los requisitos establecidos.

Entre las principales condiciones figuran:

Tener ingresos nominales que no superen las 12 unidades reajustables (UR), considerando también otros ingresos que correspondan.

No ser propietario, copropietario, usufructuario, promitente comprador ni titular de determinados derechos sobre otra vivienda.

No ser beneficiario de otros programas habitacionales incompatibles.

El trámite se realiza de manera presencial ante las oficinas habilitadas por el organismo.

Para iniciar la gestión se requiere cédula de identidad vigente y, cuando corresponda, documentación sobre ingresos de otras cajas o de las personas con quienes se compartirá la vivienda.

Los requisitos completos y la información para inscribirse están publicados en el sitio del BPS.

Este es el programa oficial de soluciones habitacionales, no un formulario de participación en el sorteo denunciado.

Qué hacer si ya se ingresó al enlace o se proporcionaron datos

Las recomendaciones de Agesic y del Ministerio del Interior establecen que, ante una posible estafa digital, es importante actuar rápidamente.

Si una persona ingresó a una página sospechosa, pero no completó formularios ni descargó archivos, debe evitar continuar la interacción y comprobar la información en el sitio oficial del organismo.

Si proporcionó contraseñas o códigos de acceso, corresponde cambiarlos inmediatamente desde los servicios legítimos y activar medidas adicionales de seguridad, como la verificación en dos pasos.

Cuando la información entregada incluye datos bancarios o se realizó alguna transferencia, es fundamental contactar cuanto antes a la institución financiera a través de sus canales oficiales.

También se recomienda conservar capturas de pantalla de la publicación, el enlace utilizado, los mensajes intercambiados y cualquier otro dato que pueda contribuir a una denuncia.

En Durazno y en el resto del interior, los posibles delitos informáticos pueden denunciarse en cualquier seccional policial o ante Fiscalía.

El Ministerio del Interior dispone, además, del correo dipn-cibercrimen@minterior.gub.uy para asesoramiento sobre ciberdelitos.

Dónde verificar si una información del BPS es verdadera

Para confirmar la autenticidad de una convocatoria, trámite o beneficio, la institución recomienda utilizar exclusivamente sus canales oficiales.

Los principales son:

Página web: www.bps.gub.uy.

www.bps.gub.uy. Teléfono de atención: *1997 desde celulares o 0800 1997 desde teléfonos fijos.

*1997 desde celulares o 0800 1997 desde teléfonos fijos. WhatsApp oficial: 098 001 997.

098 001 997. Facebook: BPS – Banco de Previsión Social.

BPS – Banco de Previsión Social. Instagram: @bps.uy.

El organismo también informa que el número 2211 1997 es el que se identifica cuando una llamada proviene del BPS.

Ante la circulación del falso sorteo, la recomendación es no compartir la publicación, reportarla en la plataforma donde aparezca y consultar directamente al BPS antes de proporcionar información.

La advertencia busca evitar que una oferta engañosa sea confundida con los mecanismos de acceso a prestaciones habitacionales que efectivamente administra el organismo.

Fuente: Comunicado oficial del BPS del 16 de noviembre de 2026.