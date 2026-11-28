Este lunes 30 de noviembre vence el plazo para presentar el certificado de estudios de los beneficiarios de asignaciones familiares del Banco de Previsión Social (BPS) que deban acreditar su asistencia a un centro educativo. El incumplimiento determinará la suspensión de la prestación desde enero de 2027, hasta que se regularice la situación.

La medida alcanza a las familias que deben acreditar la asistencia de los menores a un centro educativo, una de las condiciones establecidas para acceder a la prestación.

No todos los beneficiarios deben presentar el certificado. Para conocer si corresponde realizar la gestión, el organismo habilitó un servicio de consulta por internet.

Cómo saber si hay que presentar el certificado de estudios

Las personas responsables de los menores pueden verificar su situación a través del servicio «Consultar e ingresar certificado de estudio para Asignaciones familiares», disponible en el sitio web del BPS.

Consultar si corresponde presentar el certificado de estudios.

Si el sistema indica que existe documentación pendiente, las familias deberán gestionar el certificado ante el centro educativo y completar el procedimiento correspondiente.

La modalidad de presentación varía según se trate de una institución de enseñanza pública o privada.

Cómo realizar el trámite

Estudiantes de instituciones públicas

El certificado puede cargarse a través del servicio en línea o entregarse en una oficina del BPS, sin necesidad de reservar hora.

El documento debe contar con la firma y el sello de la dirección del centro educativo.

Estudiantes de instituciones privadas

Las familias deberán solicitar al centro de enseñanza que remita la documentación directamente al BPS mediante el servicio habilitado para instituciones privadas.

Qué sucede si no se presenta el certificado dentro del plazo

El BPS informó que, en los casos en los que se requiere el certificado y este no sea presentado dentro del plazo establecido, el pago de la asignación familiar quedará suspendido desde enero de 2027.

La suspensión se mantendrá hasta que se regularice la situación.

Por consultas, las familias pueden comunicarse con el organismo a través de los siguientes canales:

Desde teléfonos celulares: *1997.

Desde teléfonos fijos: 0800 1997.

Atención telefónica: de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.

Atención presencial: de lunes a viernes, de 9:15 a 16:00 horas.

BPS realiza dos controles educativos durante el año

La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, explicó en declaraciones al programa 8 AM de Canal 4, recogidas por Montevideo Portal, que el organismo realiza dos controles anuales vinculados a la educación de los beneficiarios.

El primero se efectúa en julio y procura verificar la inscripción en los centros educativos, mientras que el segundo, hacia noviembre, está orientado a comprobar la asistencia.

Según detalló Pardo, en 2025 fueron controlados más de 400.000 beneficiarios, de los cuales unos 113 dejaron de percibir la prestación por incumplir el requisito de asistencia.

La jerarca señaló que ninguno de esos casos correspondió a menores que habían sido revinculados al sistema educativo durante el primer control del año.

La iniciativa forma parte de una estrategia interinstitucional que busca favorecer la continuidad educativa de niños y adolescentes, con participación de ANEP, Mides, INAU y otros organismos del Estado.

El plazo vence este lunes 30 de noviembre

Ante la proximidad del vencimiento, resulta conveniente que las familias que perciben asignaciones familiares consulten si tienen documentación pendiente, para evitar inconvenientes con los cobros del próximo año.

La información completa está disponible en el comunicado oficial del Banco de Previsión Social.

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