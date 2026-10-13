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martes 13 de octubre de 2026

Un boleto vendido en un kiosco de Blanquillo ganó más de $ 21 millones en el 5 de Oro Revancha

Por Lectura: 2 minutos
Imagen informativa de Un boleto vendido en un kiosco de Blanquillo ganó más de $ 21 millones en el 5 de Oro Revancha
El boleto ganador vendido en Blanquillo por el corredor 34, Agencia 8, a cargo de Claudia Rodríguez

La suerte millonaria llegó a Blanquillo, en el departamento de Durazno, donde un boleto vendido en el kiosco de Claudia Rodríguez resultó ganador del Pozo Revancha del 5 de Oro, correspondiente al sorteo del miércoles 7 de octubre. El premio anunciado fue de $ 25.477.386, de los cuales el apostador cobrará $ 21.146.232,78 una vez descontados los impuestos, según los datos proporcionados a El Acontecer por Banca Durazno.

La apuesta ganadora fue comercializada por el corredor 34 de la Agencia 8, en el establecimiento ubicado en Dr. Sarachaga esquina Padre Buffoli, en Blanquillo.

La alegría de Claudia Rodríguez por el premio millonario

La noticia fue recibida con satisfacción por Claudia Rodríguez, propietaria del kiosco donde se vendió el boleto ganador.

La comerciante expresó su alegría por haber sido parte de un acierto de semejante magnitud y, especialmente, por la posibilidad de que el premio represente un cambio importante en la vida de quien tuvo la fortuna de acertar los números.

El resultado también constituye un acontecimiento especial para el comercio de la localidad, que quedó asociado a un premio millonario.

Con la satisfacción de haber vendido el boleto ganador de la Revancha, Rodríguez mantiene la expectativa de que su local pueda entregar también un premio del Pozo de Oro.

Los números ganadores del sorteo

En el sorteo del miércoles 7 de octubre, los números del Pozo de Oro fueron 03, 14, 16, 44 y 48, con la bolilla extra 19.

En tanto, la combinación ganadora del Pozo Revancha fue 01, 04, 09, 33 y 37, correspondiente al premio millonario vendido en Blanquillo.

El Pozo de Oro tuvo un ganador en el departamento de Treinta y Tres. También se registraron dos aciertos del Pozo de Plata a nivel nacional.

Un nuevo premio millonario para Durazno

El acierto registrado en Blanquillo se suma a otros premios importantes del 5 de Oro vinculados al departamento de Durazno.

Entre los antecedentes se encuentran los registrados en noviembre de 2023 y julio de 2026, que también colocaron a apostadores del departamento entre los favorecidos por el tradicional juego.

Esta vez, la atención se concentra en Blanquillo y en un kiosco de la localidad, donde la venta de un boleto del 5 de Oro Revancha dejó un premio a cobrar de más de 21 millones de pesos después de impuestos.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.