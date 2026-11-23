El programa Becas Butiá ampliará su cobertura en 2027 y prevé llegar a 35.000 estudiantes de todo Uruguay, con unos 11.000 cupos adicionales respecto a 2026. Las inscripciones comenzarán el lunes 30 de noviembre y permanecerán abiertas hasta el 15 de marzo del próximo año. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 11 y 21 años que cursen Educación Media pública, mientras que quienes ya reciben la beca podrán acceder a un mecanismo de postulación automática si cumplen determinadas condiciones.

La nueva edición fue presentada este lunes 23 de noviembre en el Liceo N.º 2 de Paso Carrasco, en Canelones, con la participación del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y autoridades de los organismos vinculados al programa.

La iniciativa combina apoyo económico y acompañamiento educativo para favorecer la asistencia a clase, la permanencia de los estudiantes en los centros de enseñanza y la finalización de sus estudios.

El beneficio tiene alcance nacional, por lo que también podrán postularse estudiantes de liceos y centros de UTU de Durazno que reúnan los requisitos establecidos.

Cuándo abren las inscripciones para las Becas Butiá 2027

El período de postulación comenzará el 30 de noviembre de 2026 y finalizará el 15 de marzo de 2027.

Los interesados deberán completar el formulario disponible a través del portal oficial del programa:

becas.edu.uy

El formulario correspondiente a la nueva convocatoria estará habilitado a partir del 30 de noviembre.

Se recomienda a las familias verificar los datos del estudiante y completar la solicitud dentro del plazo establecido.

La presentación del formulario no implica la adjudicación automática del beneficio, ya que las postulaciones deben cumplir los criterios previstos por el programa.

Quiénes pueden solicitar la beca

Las Becas Butiá están dirigidas a estudiantes de centros públicos de Educación Media.

Para la convocatoria 2027 podrán postularse jóvenes que tengan entre 11 y 21 años al 30 de abril de 2027.

El programa comprende a estudiantes de:

Liceos públicos de Educación Secundaria.

Escuelas técnicas y agrarias de UTU.

Centros educativos asociados y centros educativos comunitarios.

Programas Uruguay Estudia y Áreas Pedagógicas, cuando cursen Ciclo Básico o Bachillerato.

Escuelas rurales que ofrecen Ciclo Básico.

El beneficio busca acompañar especialmente a estudiantes que enfrentan dificultades para sostener sus trayectorias educativas.

Quiénes recibieron la beca en 2026 no tendrán que volver a anotarse

Una de las novedades más importantes para las familias es la incorporación de un mecanismo de postulación automática.

Los estudiantes que recibieron una Beca Butiá durante 2026 no necesitarán completar nuevamente el formulario si cumplen con estas condiciones:

No registrar un cese parcial o total del beneficio al 31 de diciembre de 2026.

Cumplir los requisitos de edad establecidos para la convocatoria.

Mantener las condiciones de matriculación exigidas por el programa.

En esos casos, la postulación para 2027 se realizará automáticamente.

Es importante aclarar que la postulación automática no significa que la beca esté adjudicada. El estudiante deberá cumplir las condiciones de acceso y mantenimiento del beneficio.

Quienes no recibieron la beca durante 2026 deberán realizar su inscripción dentro del período habilitado.

Cuánto dinero reciben los estudiantes

Las Becas Butiá brindan un incentivo económico destinado a colaborar con los gastos que enfrentan los estudiantes y sus familias para continuar con la educación.

Como referencia, durante 2026 los montos anuales fueron los siguientes:

Educación Media Básica: $13.000.

$13.000. Primer año de Educación Media Superior: $17.000.

$17.000. Segundo año de Educación Media Superior: $21.000.

$21.000. Tercer año de Educación Media Superior: $25.000.

En Educación Media Básica, el importe había aumentado desde los $10.000 anuales otorgados anteriormente.

Estas cifras corresponden a 2026. Los montos específicos para la edición 2027 deberán consultarse en las condiciones oficiales de la nueva convocatoria.

La asistencia a clase será una condición para mantener el beneficio

El programa no se limita a la entrega de dinero, sino que incluye compromisos vinculados con la continuidad educativa.

Los estudiantes beneficiarios deberán aceptar un acuerdo educativo mediante el cual se comprometen a asistir a clase y cumplir con las actividades previstas por su centro de enseñanza.

El pago de la beca dependerá del cumplimiento de esas condiciones.

Según explicaron las autoridades, el objetivo es que el apoyo económico contribuya a reducir el ausentismo, prevenir la desvinculación educativa y mejorar las posibilidades de completar los estudios.

También se promueve el acompañamiento de los estudiantes mediante docentes, educadores sociales y equipos territoriales.

Dos novedades para la convocatoria 2027

Además de ampliar la cantidad de cupos, el programa incorporará dos cambios en los mecanismos de acceso.

Uno de ellos será una cuota orientada a promover la igualdad de género en las áreas vinculadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, conocidas por la sigla STEM.

La otra novedad permitirá que los equipos territoriales de la educación puedan presentar postulaciones de estudiantes.

Con esta modalidad, se busca ampliar las posibilidades de identificar y acompañar a jóvenes que necesitan apoyo para continuar estudiando.

El programa llegará a 35.000 estudiantes

Durante el lanzamiento, el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, destacó que las Becas Butiá han ampliado progresivamente su alcance.

Según informó, el programa pasó de unas 10.000 becas en 2024 a más de 24.000 estudiantes beneficiarios durante 2026.

Para el próximo año se proyecta alcanzar los 35.000 beneficiarios, mientras que el objetivo del Gobierno es llegar a 70.000 adolescentes hacia 2029.

Quirici también señaló que el apoyo económico debe complementarse con otras políticas, como alimentación en los centros educativos, acompañamiento docente y extensión del tiempo pedagógico.

Por su parte, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, informó que durante 2026 se instalaron 60 aulas comedor y se incorporaron 100 educadores sociales para fortalecer el seguimiento de las trayectorias educativas.

El jerarca sostuvo que los datos preliminares del organismo muestran mejoras en la asistencia de los estudiantes a partir de la asignación de las becas.

La directora del Instituto Nacional de la Juventud, Eugenia Godoy, destacó que el apoyo económico permite afrontar necesidades concretas al comienzo de las clases, como la compra de útiles y abrigo.

El programa es desarrollado mediante la coordinación de la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, Ceibal, el Banco República, el Banco de Previsión Social y el Instituto Nacional de la Juventud.

Cómo anotarse desde Durazno

Los estudiantes de Durazno que cumplan las condiciones de la convocatoria podrán postularse mediante el mismo procedimiento nacional.

No es necesario trasladarse a Montevideo, ya que la inscripción se realiza a través del sitio oficial.

Datos que deben tener en cuenta las familias:

Apertura de inscripciones: 30 de noviembre de 2026.

30 de noviembre de 2026. Cierre: 15 de marzo de 2027.

15 de marzo de 2027. Edad: entre 11 y 21 años al 30 de abril de 2027.

entre 11 y 21 años al 30 de abril de 2027. Dónde anotarse: becas.edu.uy.

becas.edu.uy. Estudiantes con beca vigente en 2026: podrán tener postulación automática si cumplen los requisitos.

Para consultar las condiciones del programa y acceder al formulario, las familias pueden visitar el portal oficial a partir del lunes 30 de noviembre.

La ampliación de las Becas Butiá abre una nueva oportunidad para estudiantes de Educación Media de todo el país, incluidos los jóvenes de Durazno, que necesitan apoyo para continuar y finalizar sus estudios.

Información contrastada con los comunicados oficiales de Presidencia y el Ministerio de Educación y Cultura del 23 de noviembre de 2026.