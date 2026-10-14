Baygorria: buscan recuperar viviendas y reabrir el hotel para impulsar el turismo

La recuperación de viviendas y la posibilidad de volver a poner en funcionamiento el hotel de Baygorria forman parte de una propuesta que la Intendencia de Durazno procura desarrollar junto con UTE, con el objetivo de dinamizar el poblado y generar nuevas oportunidades turísticas y económicas.

El intendente Felipe Algorta señaló que ambas instituciones trabajan en la formalización de un convenio que permitiría avanzar en distintas intervenciones. Según lo anunciado, la intención era concretar el acuerdo durante octubre, aunque su firma y las condiciones definitivas todavía requieren confirmación.

La iniciativa busca aprovechar los atractivos naturales de Baygorria, especialmente su entorno junto al lago, y recuperar infraestructura que podría contribuir a una mayor actividad en la localidad.

Viviendas para recuperar mediante inversión privada

Una de las alternativas consideradas consiste en promover el reacondicionamiento de viviendas mediante llamados a particulares interesados en invertir en su recuperación.

La propuesta inicial contempla un mecanismo de convocatoria abierta, aunque también se estudia la posibilidad de reservar algunas unidades para personas de la zona que necesiten una solución habitacional.

De esta manera, la administración procura combinar la recuperación de inmuebles con oportunidades de inversión y respuestas a necesidades de los habitantes del poblado.

El alcance de la iniciativa dependerá de los acuerdos que se alcancen con UTE y de las condiciones que finalmente se establezcan para acceder a las viviendas.

El futuro del hotel de Baygorria

Otra de las posibilidades en estudio es que UTE ceda el hotel de Baygorria a la Intendencia.

Si esa transferencia se concreta, el gobierno departamental evaluaría una modalidad de concesión que permita recuperar las instalaciones y ofrecer nuevamente alojamiento a visitantes.

Contar con un establecimiento de hospedaje podría favorecer estadías de varios días y ampliar las posibilidades de aprovechamiento turístico del entorno del lago.

Por ahora, tanto la eventual cesión como el régimen de explotación del hotel permanecen sujetos a las definiciones entre las instituciones involucradas.

Una apuesta para dinamizar el poblado

La recuperación de viviendas y la disponibilidad de alojamiento forman parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el perfil turístico de Baygorria.

La Intendencia entiende que las características naturales de la zona ofrecen oportunidades para atraer visitantes y promover actividades que generen movimiento económico.

La concreción de estos proyectos dependerá de la firma del convenio con UTE, de los recursos disponibles y de los mecanismos que se definan para poner en funcionamiento los distintos inmuebles.