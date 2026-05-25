El Batallón N.º 13 incorporó dos vehículos blindados estadounidenses M-ATV

El Batallón de Infantería Blindado N.º 13, con asiento en el Cuartel del Yí sobre la Ruta Nacional N.º 14, sumó a su equipamiento operativo dos vehículos blindados M-ATV 4×4 modelo M1240A1, fabricados en Wisconsin, Estados Unidos. Las nuevas plataformas están especialmente diseñadas para misiones de patrulla, exploración y control de fronteras.

Estas unidades combinan tracción integral, una estructura reforzada y un sistema de suspensión independiente, características que les permiten operar con alta eficiencia en entornos de riesgo y terrenos complejos, optimizando la capacidad de despliegue de la unidad militar de Durazno.

Características técnicas y de protección

El modelo M1240A1 destaca por incorporar un casco blindado desarrollado para proteger a los ocupantes frente a ataques con dispositivos explosivos improvisados. Entre sus principales especificaciones técnicas se encuentran:

Sistema Run Flat: Permite que el vehículo continúe la marcha durante al menos 30 millas a una velocidad de 30 millas por hora, incluso si dos de sus neumáticos pierden presión por completo.

Permite que el vehículo continúe la marcha durante al menos 30 millas a una velocidad de 30 millas por hora, incluso si dos de sus neumáticos pierden presión por completo. Resistencia crítica: Puede mantener el movimiento a lo largo de un kilómetro tras recibir impactos de proyectiles de 7,62 mm en los sistemas de aceite, refrigerante o hidráulico.

Puede mantener el movimiento a lo largo de un kilómetro tras recibir impactos de proyectiles de 7,62 mm en los sistemas de aceite, refrigerante o hidráulico. Capacidad de fuego: Dispone de una torreta en el techo apta para montar una ametralladora M240, lanzagranadas o armamento antitanque, elementos que pueden operarse de forma manual o remota desde el interior de la cabina.

Dispone de una torreta en el techo apta para montar una ametralladora M240, lanzagranadas o armamento antitanque, elementos que pueden operarse de forma manual o remota desde el interior de la cabina. Confort y tecnología: El equipamiento de la plataforma se completa con control de tracción, frenos antibloqueo, sistema de climatización y tomas de corriente para dispositivos electrónicos.

Instrucción y marcha administrativa

Durante las últimas semanas, los efectivos asignados a la conducción y operación de estas plataformas desarrollaron diversas marchas de mantenimiento orientadas a consolidar los conocimientos teóricos adquiridos en el período de instrucción técnica.

«Posteriormente se llevó a cabo la primera marcha administrativa con destino a la ciudad de Mercedes, permitiendo poner en práctica los conocimientos adquiridos y continuar afianzando la integración hombre-máquina que caracteriza a nuestra unidad», detalló una fuente militar consultada por El Acontecer.

Desde la unidad militar se extendió un agradecimiento público al Servicio de Transporte del Ejército Nacional y a la Intendencia Departamental de Durazno por el apoyo logístico brindado para el correcto desarrollo de las actividades de instrucción.

Tareas de apoyo social en Carlos Reyles

En paralelo a las actividades estrictamente operativas y de adiestramiento con el nuevo material blindado, el personal del Batallón N.º 13 llevó adelante una intervención de apoyo comunitario durante aproximadamente tres semanas en la Escuela Rural de Carlos Reyles.

Personal del Batallón 13 en tareas de apoyo a la Escuela Agraria de Carlos Reyles

Los efectivos militares colaboraron de forma directa en la construcción de un invernáculo y en la ejecución de mejoras edilicias en el gallinero que utilizan los alumnos para sus actividades pedagógicas diarias.

Fuentes de la unidad señalaron que estas instancias generan un impacto positivo en los niños y los vecinos de la localidad, permitiendo estrechar lazos con la sociedad civil y fortalecer valores institucionales como la solidaridad, el compromiso y la vocación de servicio a través del desarrollo de espacios educativos útiles.