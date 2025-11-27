Batallón de Infantería Blindado Nº 13 celebró su aniversario 121 en el Cuartel del Yí con autoridades y reconocimientos

El Batallón de Infantería Blindado Nº 13 celebró ayer su aniversario 121 en el Cuartel del Yí, en una ceremonia que reunió a autoridades militares, civiles y departamentales. Aunque la fecha original de creación fue el 22 de noviembre, el acto se realizó ayer por razones de agenda.

Encabezaron la instancia el Gral. Pablo González, comandante de la División de Ejército 2; el Gral. Jorge Porciúncula, director de la Escuela Militar; el Gral. Carlos Rombys, comandante de la División de Ejército 4; el Cnel. Edgardo Villarreal, comandante de la Brigada de Infantería 5; el Tte. Cnel. Heber Centena, jefe del Regimiento Tte. Gral. Pablo Galarza de Caballería Blindado 2; el May. (Av.) José Jaureguiberry, comandante del Escuadrón de Vuelo Avanzado; el Crio. May. Alexis Duarte, sub jefe de Policía; el Intendente Dr. Felipe Algorta, el diputado Domingo Rielli, la Dra. Leonella Camejo y otras autoridades civiles y militares.

Tras el saludo protocolar a los efectivos, se realizó la revista encabezada por el Gral. González junto al jefe del Batallón 13, Tte. Cnel. Nelson Batista, seguida de la interpretación del Himno Nacional por la banda militar.

Lectura de la orden y reconocimientos al personal

La Capitán Giuliana Alonso leyó la orden de la Brigada de Infantería N.º 5, tras lo cual se entregaron reconocimientos a funcionarios destacados durante el año. Fueron distinguidos el Cabo 1º Luis Guichón, el Cabo 2º Gastón Tabarez, y los Soldados 1º Eduardo Padilla, Jonathan Machado, Jonathan Fernández y Walter Rosas, todos primeros en sus cursos profesionales.

Unidad con historia y compromiso social

Al hacer uso de la palabra, el jefe del Batallón, Tte. Cnel. Nelson Batista, repasó la trayectoria de la unidad y el rol que desempeña en la actualidad. Señaló que:

“Disponer del único material blindado del arma de infantería no solo nos convierte en una raza única, sino que impone ser el puño de acero de la infantería”.

El jerarca subrayó el énfasis puesto en dos ejes fundamentales:

“La operatividad y el bienestar del personal son los conceptos sobre los que orientamos nuestros recursos humanos, materiales y económicos”.

Asimismo, destacó el vínculo con la comunidad, recordando que este año brindaron clases de apoyo en la Escuela Agraria de Carlos Reyles y realizaron actividades coordinadas con UTU:

“Muchas gracias a las autoridades de UTU que confiaron en el Ejército Nacional para esta tarea; ahí estaremos brindando nuestro apoyo cuando así lo entiendan conveniente”.

Batista también saludó a los efectivos del batallón que se encuentran cumpliendo misión de paz bajo Naciones Unidas.

Desfile y cierre de la ceremonia

El acto culminó con un desfile en honor a las autoridades, con efectivos embarcados en tanques M41-C, vehículos de combate de infantería M-1 y la participación del histórico tanque M-24 ‘Chaffee’. También formó parte un agrupamiento de retirados de la unidad, embarcados en camiones del batallón.

La banda militar cerró la ceremonia interpretando la “Marcha Blindados del 13”, obra musical del Cnel. Omar Porciúncula, con letra de Dolcey Britos y del Tte. 1.º Jorge Porciúncula.