El Banco República reconoció a Raúl Licandro por sus 40 años de trabajo en la institución

El diputado suplente Raúl Licandro recibió un reconocimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) por sus 40 años de trabajo en la institución. La distinción motivó una reflexión sobre su trayectoria, el vínculo con sus compañeros y la responsabilidad de quienes desempeñan funciones en la banca pública.

Al recordar sus cuatro décadas de actividad, Licandro destacó haber desarrollado su carrera en un ambiente laboral saludable, basado en el respeto y la convivencia entre trabajadores de distintas generaciones.

También valoró el respaldo de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), especialmente durante períodos difíciles para el país, como la crisis de 2002, cuando numerosos uruguayos perdieron sus empleos.

El valor del trabajo y la banca pública

Licandro señaló que, a lo largo de su trayectoria, no recibió observaciones en su desempeño como funcionario ni reclamos por parte de clientes, una circunstancia que destacó al realizar su balance personal.

Recordó además un consejo que transmitió a una compañera antes de jubilarse: desempeñar siempre las tareas con conciencia y profesionalismo.

En su reflexión sostuvo que trabajar en la principal institución financiera pública del país implica una responsabilidad que trasciende las funciones cotidianas. A su entender, cada funcionario tiene también el compromiso de defender al Banco República desde el lugar que ocupa.

El legislador agradeció a los compañeros con quienes compartió tantos años de actividad y vinculó su reconocimiento con un aniversario especial para la institución.

El BROU cumplió 130 años de historia en 2026, una trayectoria que Licandro reivindicó al expresar su deseo de que el banco continúe prestando servicios al país durante muchas décadas más.