ASSE anunció 200 ambulancias y un tomógrafo por departamento; Durazno tendrá mamógrafo este año

ASSE anunció un plan de renovación de su flota con la incorporación prevista de 200 ambulancias y confirmó que cada departamento del país contará con un tomógrafo. Durante una visita a Durazno, el presidente del organismo, Álvaro Danza, también aseguró que el Hospital Dr. Emilio Penza recibirá un mamógrafo antes de finalizar 2026, mientras que la instalación de un tomógrafo en ese centro quedó prevista para 2027.

Los anuncios fueron realizados durante la reinauguración de las policlínicas de los barrios BUEM y Durán, donde el jerarca adelantó inversiones en equipamiento, infraestructura hospitalaria y servicios de atención primaria.

Las medidas forman parte de una estrategia nacional orientada a mejorar la capacidad de diagnóstico y respuesta del prestador público, tanto en Montevideo como en el interior.

Una licitación para incorporar 200 ambulancias

Danza informó que ASSE abrirá una licitación pública para adquirir 200 nuevas ambulancias, destinadas a renovar la flota del organismo y fortalecer los servicios de traslado y asistencia en diferentes puntos del territorio nacional.

El proceso de incorporación está previsto para el período 2026-2027.

La renovación apunta a sustituir unidades y mejorar las condiciones de funcionamiento de un servicio esencial para la atención sanitaria, particularmente en localidades del interior donde los traslados pueden implicar recorridos extensos.

Por el momento, no se informó cuántas ambulancias corresponderán al departamento de Durazno ni cómo se realizará su distribución.

Un tomógrafo en cada departamento del país

Otro de los anuncios centrales fue el compromiso de ASSE de contar con un tomógrafo en cada departamento, mediante la incorporación de equipamiento prevista entre 2026 y 2027.

La medida busca ampliar el acceso a estudios diagnósticos de alta complejidad y fortalecer la capacidad de los centros hospitalarios del interior.

En Durazno, el Hospital Penza recibirá el equipo durante 2027, según los plazos comunicados por Danza.

Este anuncio modifica las expectativas que se habían generado meses atrás. En marzo, El Acontecer informó que el mamógrafo y el tomógrafo estaban previstos para el segundo semestre de 2026.

Posteriormente, en agosto, la vicepresidenta de ASSE, Marcela Cuadrado, explicó durante una visita al hospital que era necesario realizar adecuaciones en el sector de imagenología para instalar el tomógrafo.

Con la nueva confirmación, el equipamiento continúa dentro de los planes de inversión, aunque su llegada al centro asistencial duraznense queda proyectada para el próximo año.

El mamógrafo llegará al Hospital Penza este año

En cuanto al mamógrafo, Danza ratificó que el equipo será instalado en el Hospital Penza antes de finalizar 2026.

El aparato integra una partida de diez mamógrafos adquiridos por ASSE para distribuir en distintos puntos del país.

Su incorporación permitirá fortalecer los servicios de diagnóstico por imágenes del hospital público, en particular los estudios vinculados con la detección de enfermedades mamarias.

La disponibilidad de este equipamiento constituye una mejora relevante para la atención sanitaria de las mujeres usuarias de ASSE en Durazno.

Refuerzo de emergencias, internación y atención primaria

El presidente de ASSE adelantó también otras intervenciones destinadas a fortalecer el sistema público de salud.

Entre ellas mencionó el refuerzo de las puertas de emergencia y de la Red de Atención Primaria (RAP), además de la renovación de camas de internación y equipamiento de bloques quirúrgicos en diferentes centros del país.

El objetivo es mejorar las condiciones de atención y la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios.

Dos policlínicas renovadas en Durazno

Los anuncios tuvieron lugar durante la reinauguración de las policlínicas del BUEM y Durán, realizadas mediante una coordinación entre ASSE y la Intendencia de Durazno.

La policlínica del BUEM volvió a funcionar en su sede original tras una serie de reformas, mientras que el centro del barrio Durán fue trasladado a un nuevo inmueble alquilado.

Ambas intervenciones representaron una inversión total de $756.544, destinada a mejoras edilicias y equipamiento.

Durante las ceremonias, Danza destacó la importancia de la colaboración entre el Gobierno nacional y las administraciones departamentales.

«Todos remando juntos por el bien de la gente», expresó.

La vicepresidenta de ASSE, Marcela Cuadrado, también valoró las mejoras realizadas, al considerar que disponer de instalaciones adecuadas beneficia tanto a los usuarios como al personal de salud.

Las reinauguraciones se suman así a los anuncios de mayor alcance realizados por ASSE, que comprenden la incorporación prevista de 200 ambulancias, la disponibilidad de tomógrafos en los 19 departamentos y nuevos equipos de diagnóstico para el Hospital Penza.