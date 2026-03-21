UTE detalló lo ocurrido con Ana Paula Rojas y prometió apoyo a familia y escuela

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El vicepresidente Roberto Bentancor viajó a Durazno y se comprometió con la familia. UTE aportó detalles técnicos a la Policía sobre la caída del poste.

El fallecimiento de Ana Paula Rojas, la niña de 11 años que viajaba en moto hacia la Escuela Nº 67 del Paraje Caballero, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Durazno, continúa generando derivaciones institucionales. En las últimas horas, UTE aportó detalles técnicos sobre las circunstancias del hecho y su vicepresidente, Roberto Bentancor, se trasladó personalmente a Durazno para ponerse a disposición de la familia y los medios locales.

UTE mostró más detalles de lo ocurrido

Lo que estableció el informe técnico

UTE remitió información técnica a la Policía de Durazno, un documento que luego fue dado a conocer públicamente. Según ese informe, Ana Paula tomó contacto con un conductor eléctrico de media tensión que se encontraba caído sobre el camino vecinal, presumiblemente al ras del suelo, amarrado al aislador.

El documento explica que la caída del poste se produjo durante las condiciones climáticas adversas —viento intenso y tormenta eléctrica— del martes 17 de marzo, días antes del fatal desenlace del jueves 19. El poste cayó pero no cortó el suministro a los tres establecimientos rurales de la zona que alimenta, lo que impidió que se activara una alerta automática. El miércoles 18, la niña no concurrió a la escuela por el mal tiempo, y el jueves retomó su recorrido habitual sin que nadie hubiera advertido la presencia del cable sobre el camino.

«Al quebrarse el poste, la línea quedó cruzando el camino», indica el informe. Cuando la moto de Ana Paula entró en contacto con el cable, la descarga eléctrica fue instantánea y fatal. El informe pericial señala además la presencia de seis animales sin vida en las inmediaciones, presumiblemente afectados por la misma causa.

El cuerpo de la niña fue encontrado por su padre, quien salió a buscarla al no recibir el mensaje diario por WhatsApp que confirmaba su llegada al centro educativo, una comunicación que se repetía sin falta cada mañana.

Bentancor en Durazno: «Esa familia queda allá»

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, interrumpió su agenda en Minas al conocer la noticia y viajó directamente a Durazno. A través de la gestión del intendente Felipe Algorta, obtuvo el número de teléfono del padre de Ana Paula y lo contactó personalmente.

En rueda de prensa con medios locales, Bentancor fue directo sobre las prioridades de la empresa: «Creo que tenemos que desdoblarnos para apoyarlos. Lo primero es la familia». Pero también reconoció el impacto que el hecho tuvo en los propios funcionarios de UTE que debieron actuar en la escena. «Ya les dijimos que les vamos a poner un apoyo psicológico rápido, porque es terrible. Llegar a un lugar y encontrarte con que tenés una niña muerta», expresó.

El vicepresidente habló desde una perspectiva personal que fue más allá del cargo: «Yo soy circunstancialmente vicepresidente, tengo 48 años trabajando en UTE y mi padre murió trabajando en la UTE. Sé lo que es, conozco el interior profundo. Si pudimos llegar ahí con energía, podemos llegar y debemos llegar con la ayuda de la familia».

El apoyo a la escuela y los tiempos institucionales

Bentancor también se refirió al impacto que el hecho generó en la Escuela Nº 67, donde la comunidad educativa vivió la jornada con gran afectación. Los protocolos de Primaria indicarían que los equipos psicológicos se harían presentes recién el lunes 23 de marzo.

Sobre el rol de UTE en ese proceso, el vicepresidente fue cauto: «Nosotros nos ponemos a disposición de quien nos reclame nuestros servicios, pero tenés que tener cuidado, como UTE es una empresa tan grande, de no ser invasivo. Vamos a estar». Mencionó además la posibilidad de que el ente brinde instancias de educación sobre cómo actuar ante un cable caído, en el marco del plan Túnicas en R.

El servicio eléctrico de las tres familias de la zona —entre ellas la Familia Rojas— fue restablecido este viernes, una vez concluidos los trabajos periciales. La empresa también estableció un primer contacto con la Policía departamental a través de un abogado, compartiendo la información relevada por las cuadrillas.

Un llamado a la prevención

Bentancor cerró su intervención con un llamado que excede el caso puntual y apunta a la educación preventiva: «Hace falta una campaña masiva de educación para prevenir estos casos junto al SINAE. Cuando tenemos eventos meteorológicos significativos y cae una línea, puede ser en ciudad capital o en el interior. Si ven un cable en el piso no lo toquen. Llamen al número de teléfono de reclamo».

El vicepresidente también fue honesto sobre la realidad que enfrenta la familia más allá de la cobertura mediática del momento: «Mañana todos continuamos con nuestras vidas, deja de estar en la voz popular y punto. Esa familia queda allá. Es un peón rural con todas sus dificultades que tiene como trabajador. UTE tiene que estar porque UTE es una empresa grande y puede estar».

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