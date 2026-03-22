El Papa León XIV nombró a Alfonso Bauer como Obispo de Florida y Durazno

El sacerdote salesiano tiene vínculos con Sarandí del Yí, donde trabajó seis años. Sucede a Monseñor Martín Pérez Scremini, quien cumplió 18 años en el cargo.

Este jueves 19 de marzo se conoció el nombramiento. El Papa León XIV designó al sacerdote salesiano Alfonso María Bauer Ormazábal como nuevo Obispo de la Diócesis de Florida y Durazno, en una decisión que la Sala de Prensa de la Santa Sede comunicó oficialmente y que tuvo repercusión inmediata en ambos departamentos.

Bauer, de 58 años, nacido en Montevideo el 23 de julio de 1968, no es un desconocido para la región. Entre 1997 y 2002 se desempeñó en la Institución Paiva de Sarandí del Yí, primero como encargado de pastoral y luego como director, en lo que él mismo describe como seis años de recorridos por la zona, sus parajes y las familias de donde venían los jóvenes que atendía.

Un vínculo personal con la región

En su primer mensaje tras conocer el nombramiento —obtenido en exclusiva por El Acontecer— Bauer fue directo al evocar sus lazos con el territorio: «A Durazno me une Sarandí del Yí por los seis años que estuve en el Paiva, recorriendo la zona y sus lugares, parajes, de donde venían nuestros gurises». También mencionó su vínculo con Florida: su madre nació allí y su padre —ya fallecido— tuvo un tambo en el departamento.

El tono del mensaje marcó desde el arranque el perfil pastoral que quiere imprimirle a su episcopado: «Quiero hacerlo con la actitud del buen samaritano, en primer lugar acercándome a los más pobres, aquellos que buscan al Señor con sincero corazón». Cerró con un pedido que resume su espiritualidad salesiana: «Recen por mí, que la cariñosa bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre».

Una carrera de larga trayectoria

El perfil de Bauer es el de un salesiano con formación sólida y experiencia acumulada en múltiples roles dentro de la congregación. Ingresó al Aspirantado Salesiano en 1984, realizó su primera profesión en 1988 y fue ordenado sacerdote el 16 de noviembre de 1996.

Su formación académica incluye estudios de Filosofía en el Instituto Salesiano Miguel Rúa y Teología en el Instituto Teológico del Uruguay Monseñor Mariano Soler —hoy Facultad de Teología—. Amplió su formación en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, donde obtuvo su Licenciatura en Teología Espiritual con especialización en formación de formadores y animación vocacional.

Su trayectoria institucional dentro de la Inspectoría Salesiana es extensa: fue delegado para la Pastoral Juvenil y Vocacional, delegado para la Formación, Vicario Inspectorial, consejero inspectorial en dos períodos y finalmente Inspector (superior provincial) desde el 23 de enero de 2018 hasta enero de 2024. En ese período también fue Vicepresidente y luego Presidente de la Conferencia de Religiosos del Uruguay (CONFRU), y en 2023 fue nombrado Vicario para la Vida Religiosa en la Arquidiócesis de Montevideo. Desde 2024 se desempeñaba como Maestro de Novicios en el Noviciado de las Inspectorías Salesianas del Cono Sur.

Pérez Scremini: 18 años al frente de la Diócesis

El nombramiento de Bauer llega como consecuencia del retiro por edad de Monseñor Martín Pérez Scremini, quien cumplió 75 años y presentó su renuncia al Santo Padre conforme lo establece el canon 401 del Código de Derecho Canónico.

Pérez Scremini estuvo al frente de la Diócesis Florida-Durazno desde marzo de 2008, completando exactamente 18 años en el cargo. El licenciado Martín Amaya, responsable del área de Comunicaciones de la Diócesis, explicó a El Acontecer el proceso de transición: «Pérez Scremini será ahora administrador apostólico hasta tanto asuma Bauer, a partir de ahí será Obispo Emérito Martín Pérez Scremini y la titularidad a cargo de Bauer».

El nuevo Obispo, al hacer públicas sus primeras palabras, no omitió el agradecimiento a su antecesor: «En primer lugar agradecer a Monseñor Martín por tantos años de entrega y servicio».

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