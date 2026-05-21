El abogado Rafael Silva asumió la defensa de las familias del cuádruple siniestro de ruta 56

Los familiares de las personas fallecidas en el cuádruple siniestro fatal de ruta 56 llevaron adelante la contratación de un abogado que liderará acciones en este caso. El profesional elegido es el Dr. Rafael Silva, quien tomó la defensa de las familias de las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 30 de marzo en ruta 56, departamento de Florida, cuando cuatro personas perdieron la vida, entre ellas dos niños.

Las víctimas fatales fueron los duraznenses Gustavo Daniel Souza Bastereche, su pareja María Ximena Russo y dos hijos menores de ambos.

El quinto ocupante, aún en CTI

Mientras tanto, un quinto ocupante del vehículo siniestrado continúa internado en CTI, en estado delicado, a más de un mes de la tragedia.

«Queremos ser lo más precisos en la recolección de evidencias»

Luego de una extensa reunión en Fiscalía, el Dr. Silva dialogó con los medios de comunicación.

«Es un caso complejo porque hay varios fallecidos. No se quiere errar ni por un milímetro. Queremos ser lo más precisos en la recolección de evidencias para que a la hora de ir al juez de garantías o al juez de juicio no haya el más mínimo margen, y eso es lo que hace que a veces una investigación lleve más tiempo, cuando se requieren pericias con algún grado de complejidad», destacó el abogado.

Y agregó: «Para hacer un trabajo bueno, prolijo, eficiente y que hoy o mañana cuando se vuelque al proceso sea eficaz, hay que trabajar. Para que un apuro no conlleve un error innecesario, a eso apuntamos: a la mayor y mejor calidad de evidencias para que las personas involucradas acá puedan decir que tuvieron un proceso que se acerque a la más alta calidad del estándar probatorio».

«Todavía es prematuro hablar de forma categórica»

Silva también fue cauteloso respecto a las conclusiones del trabajo profesional realizado hasta el momento.

«Desde el trabajo profesional ya tenemos una serie de conclusiones primarias que consideramos prematuro hoy volcarlas a la prensa, principalmente por respeto a la investigación y a los involucrados, a la sensibilidad de las familias. Consideramos que para hacer un pronunciamiento de ese tipo debemos tener elementos objetivos que aún no los tenemos. Hoy solo tenemos nuestra teoría del caso, especulaciones, pero no tenemos todavía las evidencias que nos pueden dar esa contundencia. Todavía es prematuro poder hablar de esa forma categórica», concluyó.

Lo que indican las pericias iniciales

Las pericias iniciales determinaron que la alta velocidad que desarrollaba la camioneta que impactó al auto por detrás fue la causante de la tragedia, tomando en consideración que luego del impacto avanzó algo más de 300 metros a campo traviesa antes de detenerse.

La investigación técnica señala que la frenada se produjo después del impacto, por lo que se estima que el conductor de la camioneta no vio el vehículo antes de la colisión.

El automóvil en el que viajaba la familia giró tras el impacto, lo que provocó que la camioneta también golpeara uno de sus costados. Posteriormente, el colapso del techo terminó siendo determinante para las cuatro muertes.

La situación del conductor

El conductor de la camioneta se encuentra con medidas cautelares, residente en la zona centro del departamento de Florida. Fiscalía dispuso su detención a la espera de definir eventuales responsabilidades penales.

«Es un golpe durísimo»

El Dr. Silva se refirió también al estado emocional de las familias dolientes.

«Es un golpe durísimo desde el punto de vista emocional. No sé si se podrán recuperar, es una situación que los va a acompañar de por vida», expresó.