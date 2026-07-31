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sábado 1 de agosto de 2026

Único acierto del país: un duraznense ganó más de 620 mil pesos en el 5 de Oro del miércoles

El boleto ganador fue vendido por Marianela Sánchez en calle 4 de Octubre 1056, frente al Hospital Penza. Es la cuarta vez que la agencia vende un Pozo de Plata.
Por Lectura: 2 minutos
Único acierto del país: un duraznense ganó más de 620 mil pesos en el 5 de Oro del miércoles
Marianela Sánchez, titular del punto de venta que benefició a un duraznense con el Pozo de Plata

Un duraznense se convirtió en el único ganador a nivel país del Pozo de Plata del 5 de Oro en el sorteo del miércoles 29 de julio a la noche. El boleto premiado fue vendido por la Agencia 2, sub agente 8, correspondiente a Marianela Sánchez, ubicada en calle 4 de Octubre 1056, frente al Hospital Dr. Emilio Penza. El monto cobrado fue de $621.099, equivalente a aproximadamente 15.527 dólares americanos.

Los números ganadores

Los cinco números que dieron el premio fueron el 02, 12, 16, 22 y 23. En el mismo sorteo no se registraron boletos ganadores del 5 de Oro propiamente dicho.

El pozo acumulado era de $748.305, correspondiendo al boleto ganador un total de $621.099.

La cuarta vez para Marianela Sánchez

Para la titular del punto de venta, la alegría tiene antecedentes. «Esta es la cuarta vez que sacan el Pozo de Plata acá en el local, lo cual nos congratula mucho», señaló Sánchez en diálogo con El Acontecer.

La identidad del ganador permanece desconocida para la vendedora y, en todo caso, fuera del alcance público. «En realidad no sabemos el nombre de la persona ganadora; también es cierto que si lo supiera no lo diríamos a la opinión pública, pues no es ético», aclaró.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.

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