Único acierto del país: un duraznense ganó más de 620 mil pesos en el 5 de Oro del miércoles

Un duraznense se convirtió en el único ganador a nivel país del Pozo de Plata del 5 de Oro en el sorteo del miércoles 29 de julio a la noche. El boleto premiado fue vendido por la Agencia 2, sub agente 8, correspondiente a Marianela Sánchez, ubicada en calle 4 de Octubre 1056, frente al Hospital Dr. Emilio Penza. El monto cobrado fue de $621.099, equivalente a aproximadamente 15.527 dólares americanos.

Los números ganadores

Los cinco números que dieron el premio fueron el 02, 12, 16, 22 y 23. En el mismo sorteo no se registraron boletos ganadores del 5 de Oro propiamente dicho.

El pozo acumulado era de $748.305, correspondiendo al boleto ganador un total de $621.099.

La cuarta vez para Marianela Sánchez

Para la titular del punto de venta, la alegría tiene antecedentes. «Esta es la cuarta vez que sacan el Pozo de Plata acá en el local, lo cual nos congratula mucho», señaló Sánchez en diálogo con El Acontecer.

La identidad del ganador permanece desconocida para la vendedora y, en todo caso, fuera del alcance público. «En realidad no sabemos el nombre de la persona ganadora; también es cierto que si lo supiera no lo diríamos a la opinión pública, pues no es ético», aclaró.