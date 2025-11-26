Liceales de Sarandí del Yí brillaron en la muestra final de Clubes de Arte con la obra ‘150 páginas de historia’

Los liceales de Sarandí del Yí formaron parte de la muestra final de los Clubes de Arte 2024, donde presentaron la obra 150 páginas de historia en una jornada que reunió a estudiantes de todo el país en el Teatro Español de Durazno.

Una edición que reunió propuestas de varios departamentos

Una importante cantidad de estudiantes de Educación Media trabajó durante el año en sus propuestas artísticas junto a docentes orientadores. En este marco, la Asesoría Educativo Cultural organizó la exhibición final en el Teatro Español, donde múltiples centros educativos presentaron sus espectáculos.

Participaron:

Liceo N.º 2 de Salto — Entre cuentos

— Entre cuentos Liceo Militar de Tacuarembó — Realidad sin filtros

— Realidad sin filtros Liceo N.º 3 de Las Piedras — El ritmo nos une, la violencia nos divide

— El ritmo nos une, la violencia nos divide Liceo N.º 1 de Colonia Nicolich — ¿A dónde vamos?

— ¿A dónde vamos? CECAP Fray Bentos — Matrika, mi tambor me dijo

— Matrika, mi tambor me dijo Escuela Técnica de Colón — ContArte: relatos que se transforman en arte

— ContArte: relatos que se transforman en arte Liceo de Los Cerrillos — Deseos a medias

— Deseos a medias Liceo Dr. Francisco Ríos (Sarandí del Yí) — 150 páginas de historia

Sobre la continuidad del proyecto, la Asesoría Educativo Cultural anunció:

“El próximo año retomaremos el llamado a estudiantes de todo el país para participar de esta propuesta artística”, destacaron desde la ANEP.

Una iniciativa nacional que articula educación y cultura

Los Clubes de Arte son una propuesta conjunta entre la Asesoría Educativo Cultural de la ANEP, la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección General de Educación Técnico Profesional, la Dirección Nacional de Cultura y la Dirección Nacional de Educación del MEC.

Se trata de espacios formativos de cuatro meses de duración, desarrollados en centros de educación pública con participación de estudiantes de Educación Media Superior y de los CECAP del MEC, guiados por un docente orientador.

El objetivo es claro:

“Crear un espectáculo original de temática libre que pueda representarse en un máximo de treinta minutos”, señala la guía de los Clubes de Arte.

Las propuestas abarcan distintas disciplinas: teatro, danza, música, circo, títeres, artes visuales y audiovisual. Su esencia está en promover la expresión artística estudiantil, la construcción colectiva y la vivencia escénica.

Sobre la importancia de estos espacios, los organizadores remarcaron:

“Los Clubes de Arte permiten a los jóvenes descubrir lenguajes, contar historias y encontrar un lugar para expresarse”.

La participación del Liceo Dr. Francisco Ríos de Sarandí del Yí con 150 páginas de historia reafirma el valor de los Clubes de Arte como un puente entre creatividad, identidad y aprendizaje. Una iniciativa que vuelve a poner a los jóvenes en escena, compartiendo miradas, relatos y talento desde todos los rincones del país.

¿Querés seguir las próximas presentaciones estudiantiles? Compartí la nota o dejá tu comentario.