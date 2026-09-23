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miércoles 23 de septiembre de 2026

La crecida del río Negro obliga a mudar el embarque de la balsa

Por Lectura: 2 minutos
La crecida del río Negro obliga a mudar el embarque de la balsa
La balsa sobre el río Negro mantiene unos 60 pasajes diarios

MTOP y UTE habilitarán un predio alternativo para mantener la conexión entre San Gregorio, Blanquillo y Las Cañas, con 60 frecuencias diarias.

La crecida extraordinaria del río Negro dejó temporalmente inutilizable el punto habitual de embarque de la balsa que conecta San Gregorio de Polanco con Blanquillo y Las Cañas. Para mantener operativo un servicio que registra unas 60 frecuencias diarias, el MTOP y UTE firmarán un comodato que permitirá utilizar un predio alternativo sobre la costa.

El acuerdo será concretado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Hidrografía, y la empresa estatal UTE.

La medida busca evitar interrupciones en una conexión fluvial utilizada diariamente por pobladores de la zona y que comunica los departamentos de Tacuarembó y Durazno.

Un punto alternativo mientras dure la crecida

El aumento extraordinario del nivel del río dejó fuera de servicio, de manera temporal, la infraestructura utilizada habitualmente para el embarque.

Ante esa situación, UTE cederá en comodato un predio ubicado sobre las márgenes del río Negro, donde se instalará un puesto operativo alternativo.

Desde allí podrá continuar funcionando la balsa que une San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó, con las zonas de Blanquillo y Las Cañas, en Durazno.

Según informó el MTOP, el servicio registra un promedio de 60 frecuencias diarias y resulta especialmente importante para el traslado de pobladores, estudiantes, trabajadores de la salud y vehículos vinculados a la actividad agropecuaria.

Adecuarán el terreno y las rampas

Equipos técnicos de ambos organismos ya coordinaron los trabajos necesarios para acondicionar el nuevo punto de operación.

Las tareas incluirán la adecuación del terreno y ajustes en las rampas para garantizar que la embarcación pueda atracar en condiciones de seguridad.

Desde el Ministerio se señaló que el objetivo es mantener la continuidad del servicio mientras persistan las condiciones que impiden utilizar la infraestructura habitual.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.