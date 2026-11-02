Zafra de toros 2026 prácticamente cerrada: más de 8.000 vendidos y precios 20% superiores

La zafra de toros 2026 está prácticamente concluida y dejó un balance ampliamente favorable para la ganadería uruguaya: se comercializaron 8.069 reproductores a un precio promedio de US$ 4.937, un incremento del 20,1% respecto a 2025. Aunque todavía quedan algunos remates pendientes, los resultados confirman una temporada de fuerte demanda por genética, con el Aberdeen Angus como raza dominante y cabañas de Durazno entre las de mejores promedios del país.

Los datos, recopilados por el equipo de Rurales de El País, muestran que el volumen comercializado también creció respecto a la temporada anterior, con un aumento cercano al 5%.

El resultado confirma una tendencia alcista que se mantuvo durante octubre. Mientras que una semana atrás el incremento de precios se ubicaba en torno al 18%, el balance más reciente elevó esa diferencia al 20,1%.

El movimiento comercial también fue importante en los vientres, con más de 6.000 ejemplares vendidos y una inversión cercana a los US$ 11,5 millones.

Angus concentró más del 62% de las ventas

La raza Aberdeen Angus volvió a ocupar el primer lugar en cantidad de reproductores comercializados, con 5.026 toros negros y colorados, equivalentes al 62,3% del total.

Su precio promedio alcanzó los US$ 5.040, lo que representó un crecimiento del 22% frente a la zafra 2025.

Entre los remates Angus con mejores valores promedio se destacaron:

Bayucuá: 70 toros a US$ 7.150.

70 toros a US$ 7.150. Cambá Pytá: 63 toros a US$ 6.990.

63 toros a US$ 6.990. Don Roberto: 32 toros a US$ 6.885.

Los resultados reflejan la firme demanda por reproductores de calidad y la disposición de los productores a continuar invirtiendo en el mejoramiento genético de sus rodeos.

Las Anitas encabezó los valores Hereford

La raza Hereford ocupó el segundo lugar en volumen de ventas, con 1.848 toros comercializados a un promedio general de US$ 4.939, cifra 16,2% superior a la registrada el año pasado.

En esta raza, una cabaña de Durazno obtuvo el mejor promedio entre los remates relevados.

Se trata de Las Anitas, que comercializó 99 toros en su remate anual desarrollado en Feliciano, a un promedio de US$ 7.834.

El resultado la ubicó por delante de Loma Azul, que vendió 46 toros a US$ 6.569, y Santa Inés, con 32 ejemplares a US$ 6.128.

El Acontecer había informado oportunamente sobre el destacado remate de Las Anitas y su promedio récord en la comercialización de reproductores Hereford.

Brangus registró un aumento del 27%

La raza Brangus también mostró una evolución positiva, con 724 toros comercializados, equivalentes al 9% de la zafra nacional.

El promedio se ubicó en US$ 4.935, con una suba del 27% respecto a 2025, el mayor crecimiento porcentual entre las tres razas principales consideradas en este balance.

La cabaña María Elena encabezó los valores promedio, con 19 toros vendidos a US$ 8.220. Le siguió Macedo, con 13 ejemplares a US$ 6.351.

El tercer lugar correspondió a El Coraje, de la familia Bove Itzaina, que comercializó 73 toros a un promedio de US$ 6.334, consolidándose entre las cabañas destacadas de la raza.

Una zafra que confirma la apuesta por la genética

El balance de la temporada muestra no solamente mejores precios, sino también un mayor volumen de reproductores vendidos.

En los remates realizados en exposiciones y muestras productivas se comercializaron 596 toros a un promedio de US$ 4.621.

Las cifras generales reflejan la apuesta de los criadores por incorporar genética de calidad y mejorar sus rodeos, en un mercado que sostuvo la demanda durante toda la primavera.

Con algunos remates todavía pendientes, la zafra 2026 se encamina a cerrar con uno de los balances más destacados de los últimos años, tanto por los precios logrados como por la participación de cabañas de diferentes regiones del país.