La distribución de vacunas contra la fiebre aftosa comenzó en el departamento de Durazno, con los primeros puntos de entrega habilitados en las oficinas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Durazno y Sarandí del Yí, además de la Sociedad Rural Local de San Jorge. El período de vacunación se extenderá hasta el 15 de noviembre y comprende a los bovinos nacidos entre el 1.º de enero y el 31 de agosto de 2026.

El cronograma fue establecido por la Comisión Departamental de Salud Animal (CODESA) y el Servicio Ganadero Zonal, con puntos de distribución en distintas localidades y seccionales policiales del departamento.

Requisitos para retirar las vacunas

Los productores deberán presentar la Declaración Jurada y la Planilla de Control Sanitario actualizada.

Además, será indispensable concurrir con elementos adecuados para mantener la cadena de frío durante el traslado de las dosis. Se requiere una conservadora con hielo o refrigerante en cantidad suficiente para preservar la efectividad de las vacunas.

Cronograma de entrega en el interior de Durazno

La distribución comenzó el martes 3 de noviembre en San Jorge, para productores de la seccional policial 5.ª.

El calendario continúa de la siguiente manera:

Miércoles 4 de noviembre: Centro Comunal de Ombúes de Oribe y Biblioteca de Ciudad del Carmen, de 8:30 a 13:00 horas. Corresponde a las seccionales 2.ª y 4.ª, respectivamente.

Centro Comunal de Ombúes de Oribe y Biblioteca de Ciudad del Carmen, de 8:30 a 13:00 horas. Corresponde a las seccionales 2.ª y 4.ª, respectivamente. Jueves 5 de noviembre: Comercio Llanes y Centro CAC de La Paloma, de 8:30 a 13:00 horas. Comprende las seccionales 4.ª y 5.ª.

Comercio Llanes y Centro CAC de La Paloma, de 8:30 a 13:00 horas. Comprende las seccionales 4.ª y 5.ª. Viernes 6 de noviembre: comisarías de Carlos Reyles y Centenario, de 8:30 a 13:00 horas, para las seccionales 3.ª y 11.ª.

comisarías de Carlos Reyles y Centenario, de 8:30 a 13:00 horas, para las seccionales 3.ª y 11.ª. Lunes 9 de noviembre: Feliciano, de 8:30 a 10:00 horas; Baygorria y Comercio Álvarez, de 11:00 a 13:00 horas. Se cubrirán las seccionales 11.ª y 12.ª.

Feliciano, de 8:30 a 10:00 horas; Baygorria y Comercio Álvarez, de 11:00 a 13:00 horas. Se cubrirán las seccionales 11.ª y 12.ª. Martes 10 de noviembre: Comisaría 6.ª de Blanquillo, de 8:30 a 13:00 horas.

Comisaría 6.ª de Blanquillo, de 8:30 a 13:00 horas. Miércoles 11 de noviembre: Comisaría 8.ª de Cerro Chato y recorrida por Ruta 100, de 8:30 a 13:00 horas. La recorrida por Ruta 100 está destinada a productores de las seccionales 2.ª y 5.ª.

Entrega en las oficinas del MGAP hasta el 15 de noviembre

Paralelamente al cronograma de localidades, las oficinas del MGAP de Durazno y Sarandí del Yí continuarán entregando vacunas hasta el 15 de noviembre, en el horario de 8:15 a 15:00.

En estas dependencias podrán retirar dosis los productores de cualquier seccional policial del departamento, independientemente de los puntos de distribución establecidos para cada zona.

En mayo también se había registrado una importante demanda en la primera jornada de entrega de dosis de otra etapa de la campaña de vacunación en Durazno.