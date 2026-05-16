Aftosa: alta demanda en el primer día de entrega de dosis en Durazno, «sin inconvenientes»

Con alta demanda por parte de los productores —al punto que sobrepasó las expectativas que guardaban las autoridades del MGAP a nivel regional— comenzó este viernes 15 de mayo el período de entrega de dosis y vacunación contra la fiebre aftosa en el departamento de Durazno.

Buen clima y feriado: el contexto que favoreció la jornada

Ayudados por el buen clima, que permite vacunar sin mayores dificultades la totalidad del rodeo vacuno —anunciado así desde INUMET para sábado y domingo—, además del hecho de que el próximo lunes 18 será feriado en todo el país, una importante cantidad de productores ganaderos se acercaron a las oficinas del MGAP, tanto en la ciudad de Durazno como en Sarandí del Yí.

Ello como parte del primer día de entrega de dosis en estas dependencias, además de la gira que se agendó para el interior del departamento desde la pasada jornada.

La palabra de Servicios Ganaderos Durazno

«La primera jornada de entrega de la vacuna contra la fiebre aftosa se desarrolló de forma ordenada y con muy buena concurrencia. Desde primeras horas de la mañana se registró una importante presencia de productores, generando un intenso movimiento durante toda la jornada. A pesar del alto flujo de personas, la entrega se realizó con normalidad, cumpliendo con lo previsto y sin inconvenientes», destacó María Luzardo desde Servicios Ganaderos Durazno, en su rol de responsable del área.

Y agregó: «El proceso se desarrolló correctamente, permitiendo que todos los productores que se acercaron pudieran retirar las dosis correspondientes en tiempo y forma. Quiero destacar también la buena disposición de los productores, especialmente considerando que se está trabajando con un nuevo formato de entrega. También hago extensivo el agradecimiento a los funcionarios por su compromiso y responsabilidad, contribuyendo a mantener en alto la sanidad del país».

El operativo desde la mañana

Las primeras dosis se entregaron, tal cual lo previsto, en las oficinas del MGAP Durazno y Sarandí del Yí, además de Ciudad del Carmen y Ombúes de Oribe, desde las 8:15 y hasta las 13 horas.

Según pudo saber El Acontecer, la demanda fue muy alta para abrir esta campaña que impulsa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y que tiene a María Luzardo como responsable de los Servicios Ganaderos para el departamento de Durazno.

Para este primer día de calendario, se entregaron dosis en el Centro Comunal de Ombúes de Oribe con destino a la 2ª sección policial y en la Biblioteca de Ciudad del Carmen para los productores de la 4ª sección.

Cómo sigue el calendario

Luego de la pausa que impone el fin de semana, el cronograma de la segunda semana queda así:

Martes 19 de mayo: Sociedad Rural, Local San Jorge, de 8:30 a 13 horas, para la 5ª sección .

Sociedad Rural, Local San Jorge, de 8:30 a 13 horas, para la . Jueves 21 de mayo: comisarías de Carlos Reyles y Centenario , para los productores de la 3ª y la 11ª sección policial .

comisarías de , para los productores de la . Viernes 22 de mayo: Comercio Llanes, de 8:30 a 13 horas, para la 4ª y 5ª secciones, y Centro CAC de La Paloma, en idéntico horario, para la 7ª sección.