Santiago Bordaberry jurará la Expo Hereford y analiza desafíos ganaderos

La designación del duraznense Santiago Bordaberry como jurado de la Expo Nacional Hereford 2026 vuelve a colocar a referentes ganaderos del departamento en un escenario de relevancia nacional. Veterinario, productor y cabañero, Bordaberry participará de una de las principales actividades de la raza en Uruguay, en un contexto donde la producción vacuna atraviesa desafíos vinculados a fertilidad, peso animal y rentabilidad.

La Expo Nacional Hereford se prepara en Rivera

La actividad se desarrollará los días viernes 15 y sábado 16 de mayo en Rivera, bajo la organización de la Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay, con una nutrida agenda técnica, comercial y de exposición.

Bordaberry, ex presidente de la Sociedad Rural de Durazno y actual productor en la zona norte del departamento, fue confirmado como jurado de la muestra, donde evaluará ejemplares de una de las razas más extendidas de la ganadería uruguaya.

En paralelo a la confirmación de su participación, el referente agropecuario brindó conceptos sobre la actualidad del sector durante el programa “Hablemos de Agro”, emitido por Canal 10.

Entores desparejos según las regiones

Consultado sobre la situación reproductiva del rodeo nacional, Bordaberry señaló diferencias importantes entre regiones del país.

Indicó que en el norte los entores fueron más tempranos y que ese fenómeno “ya se instaló con el ganado servido”, mientras que en departamentos de la zona centro —como Durazno, Florida, San José y Lavalleja— los resultados muestran comportamientos similares y menos alentadores.

En el este, en tanto, describió un escenario dispar, aunque destacó que existe entusiasmo impulsado por el mercado ganadero.

La discusión sobre los 3 millones de terneros

Uno de los temas abordados por Bordaberry fue la meta de alcanzar los 3 millones de terneros, objetivo sobre el cual expresó algunas dudas vinculadas a los indicadores reproductivos actuales.

“Se entoraron más de 4 millones de vacas probablemente”, explicó, al analizar los porcentajes de preñez y las mermas derivadas de abortos, pérdidas al parto o muerte al pie de la madre.

Según sostuvo, los promedios de diagnóstico de gestación de los últimos años superan el 80%, pero para sostener niveles elevados de producción será necesario mejorar variables estructurales vinculadas al manejo y la alimentación.

Más producción y animales más pesados

Para Bordaberry, uno de los desafíos centrales pasa por producir animales más pesados sin afectar la eficiencia reproductiva.

“Es un tema nutricional”, afirmó, remarcando que la alimentación adecuada del rodeo sigue siendo el principal factor técnico para mejorar los resultados.

También señaló que el contexto de mercado ha sido determinante para sostener niveles aceptables de preñez incluso en períodos complejos, como ocurrió durante la última sequía.

“No hay nada como tener el mercado a favor que estimule a la gente”, sostuvo.

En cuanto a tendencias productivas, explicó que el entore de otoño continúa siendo minoritario y que muchas vacas falladas terminan destinadas a invernada o venta.

Fertilidad, genética y equilibrio productivo

En referencia específica a la raza Hereford, Bordaberry valoró el trabajo de investigación y generación de información técnica impulsado por la Sociedad de Criadores.

Destacó además el buen comportamiento de la raza tanto en pureza como en cruzamientos, especialmente frente a la creciente demanda de novillos de corral.

Uno de los puntos que enfatizó fue la necesidad de preservar la fertilidad individual de los animales y mantener equilibrio entre tamaño, eficiencia y productividad.

“En genética hay una máxima: el máximo no siempre es el óptimo”, señaló.

El productor recordó además discusiones técnicas mantenidas años atrás entre criadores e invernadores en Durazno, donde ya se analizaba cómo aumentar peso sin comprometer la eficiencia de la cría.

En ese sentido, indicó que Uruguay incrementó cerca de 80 kilos el peso promedio de las vacas en faena durante los últimos 25 años.

Agenda completa en Curticeiras

La Expo Nacional Hereford se desarrollará en Local Curticeiras, en Rivera, con actividades distribuidas durante toda la semana.

El miércoles 13 está prevista la llegada de animales, mientras que el jueves 14 se realizarán las pesadas y medidas desde la mañana, culminando con la cena de cabañeros.

El viernes 15 se desarrollarán el concurso de esculturas, el foro ganadero, concurso de asadores, jura de bozal y el remate por pantalla a cargo de Dutra, Zambrano y Valdéz.

La programación continuará el sábado 16 con la jura de campo, almuerzo en pista, reconocimiento a criadores y cierre con jura de lotes de campo.

El evento será transmitido por Paisano.TV.