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jueves 8 de octubre de 2026

Santa Clara vendió sus 70 toros en Durazno: USD 4.616 de promedio para Angus y USD 4.756 para Polled Hereford

Por Lectura: 2 minutos
Santa Clara vendió sus 70 toros en Durazno: USD 4.616 de promedio para Angus y USD 4.756 para Polled Hereford
Cabaña Santa Clara junto a firmas Vera y Aramburú en la tarde de ayer

La 53ª edición del remate anual de Cabaña Santa Clara cerró este miércoles 7 de octubre con la venta total de los 70 toros ofertados en la Sociedad Rural de Durazno. Los reproductores Angus alcanzaron un promedio de USD 4.616, mientras que los Polled Hereford se comercializaron a una media de USD 4.756.

La venta del establecimiento de Gabriela Abella se desarrolló de forma presencial en Santa Bernardina, con la conducción comercial de Juan Vera SRL y Escritorio Aramburú Negocios Rurales.

El tradicional remate volvió a formar parte de la zafra de reproductores 2026, con una oferta que incluyó toros y vientres de ambas razas.

Los Angus alcanzaron un máximo de USD 6.060

En el detalle de las ventas, se comercializaron 48 toros Angus, que registraron un promedio de USD 4.616.

El precio máximo de esta categoría fue de USD 6.060, mientras que el valor mínimo se ubicó en USD 3.360.

Por su parte, los 22 toros Polled Hereford alcanzaron un promedio de USD 4.756, con un máximo de USD 6.000 y un mínimo de USD 3.840.

De esta manera, la cabaña concretó la colocación de toda su torada en una nueva edición de su tradicional remate anual.

Las vaquillonas Angus preñadas promediaron USD 2.265

La actividad también comprendió la comercialización de vientres Angus y Polled Hereford, con distintos valores según la categoría.

En Angus, se vendieron 16 vaquillonas preñadas, que alcanzaron un promedio de USD 2.265, con un máximo de USD 2.640 y un mínimo de USD 1.440.

A ellas se sumaron 27 vaquillonas Angus abiertas, comercializadas a un promedio de USD 1.724. En este caso, los precios oscilaron entre USD 1.440 y USD 2.040.

Los valores de los vientres Polled Hereford

En la raza Polled Hereford se vendieron 31 vaquillonas preñadas, con un promedio de USD 1.568, un máximo de USD 1.680 y un mínimo de USD 1.500.

La oferta se completó con 19 vaquillonas Polled Hereford abiertas, que registraron un promedio de USD 1.432, con valores entre USD 1.260 y USD 1.560.

Con estos resultados, Santa Clara completó su 53º remate anual en Durazno, colocando la totalidad de su oferta de toros y comercializando además 93 vaquillonas Angus y Polled Hereford.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.