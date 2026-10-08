Los Criadores vendió sus 47 toros en Local Andrade, con promedios superiores a USD 4.100 en dos cabañas

La firma duraznense Escritorio Andrade Rodríguez Ltda. concretó este miércoles una nueva edición del remate Los Criadores, en Local Andrade, con la colocación total de los 47 toros presentados por las cabañas participantes y resultados destacados para El Rincón y Los Principios, cuyos promedios superaron los USD 4.100.

La subasta, realizada en el marco de la zafra de reproductores 2026, reunió ejemplares Angus, Brangus, Braford y Brahman de las cabañas Los Principios, El Rincón y Don Quito. La jornada comenzó con un almuerzo compartido entre clientes y amigos, antes de dar paso a la actividad comercial.

Los resultados fueron proporcionados a El Acontecer por la firma rematadora, que detalló la colocación de toros y distintas categorías de vientres.

El Rincón y Los Principios superaron los USD 4.100 de promedio

El Rincón comercializó sus 22 toros, alcanzando un promedio de USD 4.172,73 y un volumen total de ventas de USD 91.800.

Por su parte, Los Principios vendió 15 reproductores, con un promedio de USD 4.216, completando una facturación de USD 63.240.

La oferta de toros de Olivera estuvo integrada por 10 ejemplares, todos comercializados, que registraron un promedio de USD 2.112 y un total de ventas de USD 21.120.

En conjunto, las tres ofertas totalizaron 47 toros vendidos, por un monto de USD 176.160.

También hubo ventas de vientres

La jornada comprendió además la comercialización de distintas categorías de vientres, con resultados informados por la firma rematadora.

En primer término, se vendieron cuatro vaquillonas Laurelito PI, que alcanzaron un promedio de USD 1.680, junto con 10 vaquillonas Laurelito SA, cuyo valor medio fue de USD 1.830.

También se concretó la venta total de 27 terneras L12 G. Laurelito, que registraron un promedio de USD 1.440.

En cuanto a la oferta de Javier Olivera, se comercializaron cinco vaquillonas a un promedio de USD 2.208, además de 35 terneras que alcanzaron un valor medio de USD 801,94.

La actividad se completó con la venta de tres vacas sin servicio, que registraron un promedio de USD 2.200.

De esta manera, Los Criadores completó una nueva participación en la zafra de reproductores desde Local Andrade, con colocación total de la torada y ventas de distintas categorías de vientres.