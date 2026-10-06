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martes 6 de octubre de 2026

San Quintín vendió 51 toros con un máximo de USD 12.240 y promedio de USD 5.318

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San Quintín vendió 51 toros con un máximo de USD 12.240 y promedio de USD 5.318
San Quintín y Ramos & García protagonistas de las ventas en la Fomento

San Quintín concretó su cuarta venta anual con la comercialización de 51 toros Aberdeen Angus y Brangus, que alcanzaron un promedio general de USD 5.318 y un valor máximo de USD 12.240.

El remate se realizó de forma presencial el sábado 3 de octubre en la Fomento de Trinidad, con el trabajo de la firma duraznense Ramos & García.

La actividad completó un fin de semana particularmente intenso para el escritorio, que la noche anterior había participado también en la venta de Cabaña El Pobrecito desde el Hotel Santa Cristina.

Un Red Angus alcanzó los USD 12.240

El precio máximo de la jornada correspondió a un ejemplar Red Angus, que fue comercializado en USD 12.240.

El reproductor fue adquirido por Cabaña Los Retazos, de Héctor Mario Eugui.

El mínimo de la torada se ubicó en USD 3.360, mientras que el promedio final de los 51 ejemplares Angus y Brangus cerró en USD 5.318.

Con estos valores, San Quintín completó con resultado positivo la cuarta edición de su venta anual.

Vientres preñados promediaron USD 2.445

La oferta incluyó además 20 vientres preñados.

Los animales se comercializaron entre un máximo de USD 3.240 y un mínimo de USD 1.680, con un promedio final de USD 2.445.

Los resultados fueron suministrados a El Acontecer por Ramos & García, firma responsable de la conducción de la venta.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.