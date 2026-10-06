San José del Yaguarí vendió 126 toros en su debut virtual y los Angus subieron 18,66%

San José del Yaguarí, la cabaña de Zerbino ubicada en el departamento de Durazno, concretó con resultados positivos su primera experiencia de remate virtual: vendió 126 toros Angus y Polled Hereford en su 59º remate anual y logró que el promedio de los Angus superara en 18,66% al obtenido en 2025.

La subasta estuvo a cargo de Zambrano y Cía y se extendió durante más de tres horas, con colocación de 93 toros Aberdeen Angus a un promedio de USD 5.539 y 33 Polled Hereford a USD 5.182.

A ellos se sumó una oferta de vientres, que alcanzó un promedio general de USD 2.703.

El resultado terminó respaldando la decisión de abandonar, al menos en esta edición, el tradicional remate presencial en el establecimiento y trasladar toda la operativa a la pantalla.

Angus con un promedio 18,66% superior

Los 93 toros Angus se comercializaron a un promedio de USD 5.539, cifra que significó una mejora del 18,66% respecto al remate del año pasado.

El precio máximo alcanzó los USD 9.360, mientras que el mínimo se ubicó en USD 4.440.

Alejandro Zambrano destacó además la dimensión de la venta y la consideró el remate de toros más voluminoso realizado hasta el momento bajo modalidad virtual.

Los Polled Hereford promediaron USD 5.182

En Polled Hereford se comercializaron 33 toros, con un promedio de USD 5.182.

El valor máximo fue de USD 7.200 y el mínimo de USD 3.840, manteniendo una línea de resultados similar a la obtenida por la cabaña durante la zafra 2025.

Los vientres cerraron en USD 2.703 de promedio

La oferta de vientres también tuvo una participación destacada dentro del remate.

Se vendieron 29 vientres Angus PI a un promedio de USD 2.880.

Además se comercializaron 28 vaquillonas preñadas, con un máximo de USD 8.640, un mínimo de USD 1.920 y un promedio de USD 2.811.

En Polled Hereford se vendieron otros 27 vientres, que alcanzaron un promedio de USD 2.520.

Con estos resultados, San José del Yaguarí cerró su primera experiencia de venta íntegramente virtual con la colocación de una amplia oferta de reproductores y vientres y una mejora significativa en el valor promedio de su torada Angus.