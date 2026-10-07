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miércoles 7 de octubre de 2026

Rincón de las Mulas vendió toda su torada Angus con promedio de USD 5.715 en Durazno

Por Lectura: 2 minutos
Rincón de las Mulas vendió toda su torada Angus con promedio de USD 5.715 en Durazno
Rincón de las Mulas en la Rural, con ventas totales (Foto Álvaro Aguiar)

Rincón de las Mulas concretó una nueva venta anual en el local Santa Bernardina de la Sociedad Rural de Durazno, con colocación total de la oferta y un promedio de USD 5.715 para su torada Aberdeen Angus.

La subasta, conducida por Zambrano y Cía., se desarrolló con un trámite ágil y dejó valores en línea con una zafra 2026 que continúa mostrando intensidad en las ventas.

El precio máximo de los toros alcanzó los USD 8.520, mientras que el mínimo se ubicó en USD 4.800.

Los Angus PI promediaron USD 5.681

En el detalle de la venta se comercializaron 35 toros Angus de pedigree, que alcanzaron un promedio de USD 5.681.

A ellos se sumaron cinco toros colorados SA, con un promedio de USD 5.952, un máximo de USD 7.200 y un mínimo de USD 5.040.

Con la colocación de toda la torada, el promedio general quedó establecido en USD 5.715.

Más de 100 vientres vendidos

La oferta de vientres también tuvo colocación, con 101 ejemplares Aberdeen Angus vendidos a un promedio general de USD 1.609.

Los valores se movieron entre un máximo de USD 2.220 y un mínimo de USD 1.380.

Dentro de ese conjunto se comercializaron 10 vaquillonas PI a un promedio de USD 1.895, mientras que cinco vaquillonas coloradas SA alcanzaron una media de USD 1.872.

La oferta se completó con 86 vaquillonas sobreaño, que registraron un promedio final de USD 1.560.

De esta manera, Rincón de las Mulas cerró su paso por la zafra de reproductores en Durazno con venta total de la oferta y valores destacados tanto en toros como en vientres.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.