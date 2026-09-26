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sábado 26 de septiembre de 2026

El remate de Las Anitas cerró con un promedio récord de USD 7.834 por sus 99 toros Hereford

Por Lectura: 2 minutos
El remate de Las Anitas cerró con un promedio récord de USD 7.834 por sus 99 toros Hereford
Las Anitas concretó su remate anual en la cabaña (Foto Alvaro Aguiar)

El 88º remate anual de Las Anitas se saldó con ventas totales, récord absoluto en materia de precios alcanzados y una presencia masiva de público comprador en el establecimiento ubicado en Feliciano. Por los 99 toros ofrecidos, el promedio general se estableció en USD 7.834, con el Pick Generación 2026 como la venta más destacada de la jornada, a un valor de USD 36.000. Ramos & García junto a Dutra Hnos llevaron adelante las ventas, que comenzaron luego del mediodía y se prolongaron durante la tarde de este viernes.

Los precios por categoría

Los toros Hereford PI fueron 17, con un promedio de USD 5.576, un máximo de USD 7.320 y un mínimo de USD 3.840. El volumen mayor de la jornada se registró con 76 toros Polled Hereford PI, que oscilaron entre los USD 4.200 y los USD 24.600, con un promedio de USD 8.498.

Se vendieron además 6 toros Polled Hereford PO, con un piso de USD 4.560, un valor máximo de USD 6.840 y un promedio de USD 5.820.

Las ventas más destacadas

El primer toro que salió a pista se vendió en USD 18.000 por su 50%, adquirido por una firma de Brasil.

Del mismo modo, en USD 49.200 se valorizó un toro de la cabaña de los Alfonso, que fue adquirido en un 50% por la cabaña Tropicalia, de Rocha.

De acuerdo al resumen de ventas que aportó Marcel Despaux a El Acontecer desde la firma Ramos & García, por los 99 toros el promedio se estableció en USD 7.834.

También vaquillonas

Además de los ejemplares machos, se comercializaron 2 vaquillonas Hereford PI a USD 2.880 y 12 vaquillonas Polled Hereford PI que promediaron USD 4.625, entre un precio máximo de USD 12.240 y un valor mínimo de USD 2.880. Para el total de las vaquillonas de Las Anitas, el promedio se estableció en USD 4.376.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.