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martes 6 de octubre de 2026

El Pobrecito vendió todos sus Angus a un promedio de USD 4.381 y los Brangus en USD 3.391

Por Lectura: 2 minutos
El Pobrecito vendió todos sus Angus a un promedio de USD 4.381 y los Brangus en USD 3.391
La familia de El Pobrecito con ventas totales en el Santa Cristina

Cabaña El Pobrecito, de la familia Bentancur, concretó su 38º remate consecutivo con venta total de la oferta presentada y promedios de USD 4.381,13 para los Aberdeen Angus y USD 3.391,58 para los Brangus.

La subasta se desarrolló desde los salones del Hotel Santa Cristina, bajo un formato virtual que continúa ganando presencia entre los compradores, y estuvo a cargo de Ramos & García junto a Escritorio Dutra Hnos.

Los toros fueron adquiridos por productores de distintos puntos del país, con compradores de la región centro-sur y de otras zonas que participaron tanto de manera presencial como a través de la transmisión en vivo.

Los Angus promediaron USD 4.381

En Aberdeen Angus de pedigree se comercializaron 43 toros, con un promedio de USD 4.493,02.

El valor máximo alcanzó los USD 6.960, mientras que el mínimo se ubicó en USD 3.120.

A ellos se sumaron 10 Angus puros controlados, que registraron un promedio de USD 3.900, con un máximo de USD 4.320 y un mínimo de USD 3.480.

En total, la cabaña colocó 53 toros Aberdeen Angus, con un promedio general de USD 4.381,13.

Brangus con promedio de USD 3.391

La oferta Brangus estuvo integrada por 19 toros, entre ejemplares de pedigree y preparatorios.

El promedio final fue de USD 3.391,58, con un precio máximo de USD 4.320 y un mínimo de USD 3.000.

Con la colocación completa de la torada, El Pobrecito cerró una nueva edición de su tradicional remate anual, manteniendo una trayectoria de 38 años consecutivos de ventas.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.