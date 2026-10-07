Cabaña Santa Clara llega hoy a Durazno con 140 reproductores en su 53º remate anual

La tradición construida durante décadas por Cabaña Santa Clara tendrá este miércoles 7 de octubre una nueva expresión en Durazno, con la realización de la 53ª edición de su remate anual en la Sociedad Rural.

El establecimiento orientado por Gabriela Abella llegará con una oferta de 140 reproductores Polled Hereford y Aberdeen Angus, entre toros y vaquillonas servidas, en una venta que estará a cargo de Escritorio Aramburú y Juan Vera SRL.

La actividad comenzará al mediodía, mientras que el remate será transmitido en vivo desde la hora 15 a través de Clic Rural.

Una oferta de 140 reproductores

En Polled Hereford se ofrecerán 25 toros de pedigree y 35 vaquillonas PI servidas.

La oferta Angus estará integrada por 45 toros PI y SA y 35 vaquillonas PI y SA servidas.

Desde la organización se destacó además que todos los toros se encuentran inmunizados.

La propuesta comercial contempla administración y financiación de Scotiabank, con siete meses libres o 12 cuotas para el pago.

También habrá un 3% de descuento adicional por la compra de cinco o más toros, 2% por preoferta y flete gratis.

“La tradición continúa”

Bajo el eslogan “La tradición continúa”, Santa Clara vuelve a presentarse en Durazno con una trayectoria construida entre los departamentos de Durazno y Florida.

La cabaña ha desarrollado a lo largo de los años una fuerte presencia en la raza Hereford y, posteriormente, incorporó genética Angus, sumando líneas de sangre de reconocida trayectoria.

El 53º remate anual vuelve así a reunir las dos razas que hoy forman parte central de su propuesta genética, con una oferta que combina toros y vientres seleccionados.

Por informes, los interesados pueden comunicarse con Gabriela Abella al 098 878 491 o con Luis Comesaña al 099 683 944.