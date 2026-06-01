El productor de Sarandí del Yí Pablo Bove Itzaina juró terneros Brangus en Corrientes

Pablo Bove Itzaina, titular de Cabaña El Coraje de Sarandí del Yí, fue uno de los jurados de la categoría terneros Brangus en la Exposición Nacional Brangus, parte de las Nacionales Ganaderas de Corrientes 2026, celebradas del 24 al 29 de mayo en la Sociedad Rural de Corrientes (Riachuelo), Argentina.

Una jura con diferencias muy finas

Bove describió el evento como «muy importante, porque es una muestra muy grande, con una calidad genética muy alta, entonces las definiciones son muy finas».

Para el productor duraznense, la categoría terneros tiene una dificultad propia: «las diferencias son menores y en los animales grandes las diferencias son más marcadas».

El ojo puesto en dos mercados

Bove trabaja en forma continua con cabañas de Uruguay y Argentina, lo que le dio perspectiva comparada a la hora de juzgar. Señaló una diferencia estructural entre ambos mercados: «El novillo tipo de Argentina es mucho más liviano que en Uruguay, las carcasas promedio de acá están en 230 kilogramos, y en Uruguay con menos de 250 ya te empiezan a castigar, entonces eso te permite tener un animal más chico, y eso es algo que tuve en cuenta en la jura».

Por qué el Brangus crece sin parar

El cabañero de Sarandí del Yí también repasó el momento de la raza: «El crecimiento del Brangus ha sido increíble, hay remates de todo tipo y color, también aparecen cabañas y criadores comerciales nuevos todo el tiempo». Y explicó su atractivo: «El Brangus es la raza que más se le arrima al Angus, con un puntito más de rusticidad para ectoparásitos y el calor, entonces podés tener la calidad de carne de un Angus con una resistencia a ectoparásitos muy superior».

Las Nacionales 2026

La edición 2026 cerró el viernes 29 de mayo con más de mil animales inscriptos, participación de nuevas cabañas y presencia de productores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Corrientes obtuvo reconocimientos en las razas Braford, Brangus, Brahman y Caballos Criollos. En Brangus, la cabaña Rincón de Iberá se quedó con el Campeón Conjunto y las mejores individuales de lote, mientras que Rincón del Oratorio, de Santa Rosa, logró el Gran Campeón Ternero Brangus.

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, señaló que la provincia «terminó consolidándose como un verdadero centro de referencia para la ganadería regional» y destacó el crecimiento año a año en infraestructura, calidad genética y cantidad de expositores.