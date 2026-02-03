‘Madres de Punta’ reúne genética de élite con fuerte presencia de Las Anitas

El primer remate ‘Madres de Punta’ ofrece Criollos y Hereford este miércoles en Punta del Este.

El principal balneario del Cono Sur vuelve a concentrar la atención del sector genético uruguayo con la realización del primer remate virtual ‘Madres de Punta’, que se desarrolla en el marco de Agro en Punta y posiciona a Punta del Este como escenario clave para la ganadería de elite.

El remate tiene lugar este miércoles 4 de febrero desde las 19:30 horas en el Centro de Convenciones de Punta del Este, con transmisión virtual y un sistema de preofertas vía internet a través de los escritorios Zambrano y Megaagro. Quienes realicen la primera preoferta acceden a un descuento del 6 %, mientras que las restantes cuentan con una rebaja del 3 %.

La oferta está integrada por 11 lotes de Caballos Criollos y 13 de Hereford, con un destaque especial para Las Anitas, que representa al departamento de Durazno con dos propuestas de alto nivel genético en la raza Hereford.

El remate es organizado de forma conjunta por la Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay y la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, en una instancia que une tradición, genética y proyección productiva.

En la muestra Hereford participan las cabañas La Cumbre, La Elisa, Las Anitas de la familia Alfonso —desde Feliciano, Durazno—, Loma Azul, San Salvador, Santa Inés, Santa María de Arapey y Valle del Laurel. La oferta incluye terneras y vaquillonas con cría al pie, paquetes de embriones con receptoras preñadas y picks de generación, con genética de punta orientada a potenciar planteles.

En la raza Criolla, se presentan las cabañas Don Luis, Don Poro, El Lucero, El Mavial, La Pacífica, Los Gurises, Niña María, Paso del Sauce, San Pedro y Viejo San Juan, con una oferta que incluye ocho yeguas madres seleccionadas.

Condiciones comerciales

Administra Banco Itaú · 18 cuotas con tarjetas Visa o MasterCard · Preofertas con descuentos

Un año clave para la genética

Desde la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay, su presidente Diego de Brum destacó que 2026 se presenta como “un año de gran responsabilidad, desafío y compromiso”, con la mirada puesta en la Expo FICCC que se realiza en mayo en Montevideo, con delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Europa. En ese marco, subrayó la importancia de iniciar el año desde Agro en Punta con una propuesta conjunta junto a Hereford.

En la misma línea se expresó la ingeniera agrónoma Lucía Perdomo, presidenta de la Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay, quien remarcó que se trata de “una oportunidad única para acceder a la punta de la pirámide genética, en un momento favorable para el sector cárnico”.

Durazno y Las Anitas en escena

La presencia duraznense se concreta a través de Las Anitas, que llega a esta primera edición con dos lotes destacados. Uno de ellos es Frutilla por Guazón, Lote 15, un pack de cinco embriones de una donante joven de proyección sobresaliente, consagrada como Mejor Hembra Individual en la Expo Nacional Rocha 2025 y Campeona Junior en la Expo Prado del mismo año.

La segunda propuesta corresponde a Santa María por Raptor, una de las últimas oportunidades de acceder a la genética de “Santa María”, madre de animales emblemáticos del programa de la cabaña, reconocida por su rusticidad, productividad y destacada habilidad maternal.

Con esta primera edición, ‘Madres de Punta’ se instala como una nueva referencia dentro del calendario genético nacional, integrando razas, instituciones y productores, y reafirmando el lugar de Durazno y su genética en la escena agropecuaria del país.

