La Empastada vendió toda su torada y sintió el respaldo de sus clientes en la primera zafra sin Javier Fillat

Cabaña La Empastada cerró la zafra de toros 2026 con la venta del 100 % de su oferta, más de 100 reproductores comercializados en tres remates y el respaldo de una clientela que acompañó a la familia Fillat Quagliotti en un año especialmente significativo: el primero sin Javier Fillat al frente del establecimiento. Florencia Fillat destacó a El Acontecer los resultados comerciales, pero especialmente las muestras de confianza y afecto recibidas durante la actividad.

La cabaña, ubicada entre El Carmen y Sarandí del Yí, concentró este año sus ventas de toros en tres remates presenciales realizados en el propio establecimiento, dejando de lado las subastas en otros puntos del país que habían integrado el calendario de 2025.

“Este año decidimos hacer los tres remates que ya hace diez años realizamos en la misma cabaña”, explicó Florencia, quien valoró especialmente la respuesta de los compradores.

“Estamos muy agradecidos, muy contentos con todos los clientes que nos acompañaron en estos tres remates, por la confianza y el apoyo de tantos años, de gente que acompañó a nuestro padre durante muchos años y que nos hicieron sentir su cariño y apoyo para nosotros. Eso fue super importante y muy gratificante”, relató.

Una zafra distinta, con el recuerdo de Javier Fillat

La campaña comercial tuvo un significado particular para la familia. Tras el fallecimiento del ingeniero agrónomo Javier Fillat en diciembre de 2025, sus hijos asumieron la continuidad de una cabaña que él había convertido en referencia de la genética ganadera nacional.

Su ausencia se hizo sentir en cada remate, en las instancias de promoción de los reproductores y en los encuentros con los clientes que durante años mantuvieron un vínculo directo con el productor.

En ese contexto, Florencia destacó el respaldo recibido como una señal de confianza en el trabajo desarrollado por la familia y en la genética que ofrece La Empastada.

“Para nosotros es muy importante ver que la persona tiene confianza en la genética, y para nosotros seguir trabajando”, señaló.

Los tres remates finalizaron con ventas totales y buenos promedios, con compradores procedentes de distintos puntos del país interesados en los reproductores Red Angus, especialmente por sus características de facilidad de parto.

Tres remates para atender distintos momentos del entore

La distribución de las ventas a lo largo de la zafra responde también a las necesidades productivas de los compradores.

“Los clientes también tienen diferentes momentos de entore, entonces algunos van y compran al principio del mes, especialmente los que entoran para vaquillonas que lo hacen temprano. Hay clientes que lo hacen más tarde, entonces ellos salen a comprar más hacia fin de mes”, explicó Florencia.

Esa modalidad permite atender distintos calendarios de producción y mantener el vínculo con clientes que tradicionalmente participan en una fecha determinada.

“Hay clientes que todos los años van al primer remate, y hay otros que optan por el último”, agregó.

La estrategia permitió comercializar más de 100 reproductores, completando la oferta presentada durante la zafra. Con las ventas finalizadas, el establecimiento continúa trabajando en la planificación de los próximos servicios y en la preparación de los animales que llegarán a las pistas dentro de dos años.

Ventas totales, aunque sin el aumento de precios del mercado

Si bien la zafra nacional de reproductores registró una mejora de precios respecto de 2025, La Empastada no experimentó un incremento de la misma magnitud.

Florencia explicó que los valores obtenidos por la cabaña se mantuvieron próximos a los del año anterior, aunque consideró especialmente satisfactorio haber comercializado la totalidad de los animales.

“Anduvimos bastante parecido al promedio del año pasado, no tuvimos ese aumento que se viene registrando en los remates del país. Lo importante es que tuvimos la colocación del cien por ciento lo cual nos permite estar muy satisfechos, además de haber obtenido buenos promedios”, afirmó.

“Estamos atravesando un muy buen momento para la ganadería, que esperamos que siga por unos años más”, añadió.

La genética Red Angus continúa siendo el principal diferencial comercial del establecimiento, con especial énfasis en la rusticidad, las aptitudes para el cruzamiento y la facilidad de parto de sus reproductores.

La continuidad de un proyecto familiar

La conducción de La Empastada está hoy en manos de los hermanos Fillat, quienes ya participaban en la actividad junto a su padre.

Carolina Fillat, ingeniera agrónoma; Florencia, contadora; y su hermano, licenciado en Administración, integran el equipo que lleva adelante la continuidad del establecimiento.

“Los tres estamos trabajando, ya estábamos desde antes trabajando con papá. Nosotros intentamos mantener todo en la misma línea y con el mismo equipo”, explicó Florencia.

Al cerrar el balance de una zafra marcada tanto por los resultados comerciales como por la ausencia de Javier Fillat, volvió a destacar el acompañamiento recibido.

“Estamos muy agradecidos a todos por el apoyo y por la ayuda en esta zafra y sin el equipo no es lo mismo”, concluyó.