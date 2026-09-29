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miércoles 30 de septiembre de 2026

La Empastada vendió sus toros Red Angus con un promedio de USD 4.207

Por Lectura: 2 minutos
La Empastada vendió sus toros Red Angus con un promedio de USD 4.207
La familia de La Empastada inició su zafra de toros 2026

El año comercial de Cabaña La Empastada comenzó de la mejor manera. En su primer remate de la zafra de toros 2026, la cabaña de la familia Fillat Quagliotti colocó toda la oferta y alcanzó un promedio de USD 4.207 por toro.

El remate se desarrolló este sábado en el propio establecimiento, en Durazno, y correspondió al 43.º remate anual de la cabaña. Las ventas estuvieron a cargo del martillo de Víctor Hugo Velazco.

Los toros Red Angus alcanzaron un máximo de USD 7.560 y un mínimo de USD 3.000, con un total de 51 ejemplares comercializados.

La venta se desarrolló de forma presencial en la cabaña y contó con la participación de Agrokap.

También se vendieron vaquillonas

En la misma instancia se comercializaron 27 vaquillonas Red Angus, que promediaron USD 1.627.

Los valores se ubicaron entre un máximo de USD 1.740 y un mínimo de USD 1.560, de acuerdo con los datos proporcionados por Florencia Fillat a El Acontecer una vez finalizadas las ventas.

Dos remates más en octubre

Con el primer remate ya concretado, La Empastada tiene por delante otras dos ventas durante octubre, en continuidad con la zafra de toros.

El sábado 10 de octubre se realizará el segundo remate del año, nuevamente con 50 toros Red Angus, en el establecimiento. El trabajo estará a cargo de Agrokap, con el martillo de Víctor Hugo Velazco y transmisión en vivo a través de Clic Rural.

La tercera venta de la zafra está prevista para el sábado 24 de octubre, también desde el establecimiento, con otros 50 toros Red Angus.

Como es tradicional en la cabaña de la familia Fillat Quagliotti, se trata de reproductores criados cien por ciento a pasto, que serán comercializados en el marco de la zafra de toros.

Los interesados pueden obtener información sobre los remates, los lotes y la sanidad animal a través del sitio web de La Empastada o comunicándose con Carolina Fillat.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.