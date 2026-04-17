Más de 200 productoras participaron del Encuentro de Mujeres de la Lechería

Más de 200 productoras remitentes a Conaprole participaron del Encuentro de Mujeres de la Lechería, una jornada desarrollada en Montevideo que reunió a mujeres vinculadas al sector lácteo de todo el país. La actividad se inscribió en el marco de la conmemoración del Año Internacional de la Mujer Productora, declarado por la FAO, y de los 90 años de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche.

Tres generaciones y múltiples miradas en una misma jornada

La convocatoria reunió a productoras remitentes de Conaprole de distintas generaciones —abuelas, madres e hijas— junto a las técnicas asesoras del sector. Esta diversidad generacional y territorial aportó una mirada amplia sobre el presente y el futuro de la lechería uruguaya, combinando experiencia de campo, trayectoria cooperativa y conocimiento técnico especializado.

Desde la organización valoraron especialmente el resultado del intercambio: «La actividad se desarrolló en formato de talleres con discusiones intensas y enriquecedoras donde se visualizó el rol de las mujeres en las empresas familiares y en la Cooperativa y su contribución a la sostenibilidad del sector lácteo».

Un espacio para compartir experiencias y fortalecer vínculos

La jornada se estructuró en torno a talleres que propiciaron el intercambio directo entre las participantes. En ese marco se generó un espacio donde las mujeres compartieron experiencias personales y laborales, fortalecieron vínculos y relevaron los principales desafíos y oportunidades que enfrentan en las empresas familiares lácteas y en su inserción en el sector.

El formato de trabajo en subgrupos permitió abordar temáticas concretas y estratégicas como:

La gestión de las empresas familiares .

. El acceso a la información y la formación técnica .

y la . La sostenibilidad de la producción.

de la producción. La calidad de vida de las productoras rurales.

de las productoras rurales. La participación en ámbitos de decisión dentro de la cadena láctea.

Respaldo institucional: INALE, MGAP e INC

El encuentro contó con el apoyo de tres actores centrales del sector: el Instituto Nacional de la Leche (INALE), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Nacional de Colonización (INC).

Las tres entidades compartieron un mensaje conjunto orientado a reforzar el compromiso de las instituciones públicas con la visibilización, el reconocimiento y el fortalecimiento del rol de las mujeres rurales, un segmento que ha ganado protagonismo en los últimos años en el debate sobre el desarrollo agropecuario.

Cierre colectivo: conclusiones, arte e integración

La jornada culminó con una puesta en común de las principales conclusiones alcanzadas en los distintos talleres, seguida de un espacio artístico y de integración entre las participantes. Esa instancia final consolidó el carácter de encuentro como un espacio de intercambio, reconocimiento y construcción colectiva en torno al presente y futuro de las mujeres en la lechería uruguaya.