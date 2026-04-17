Más de 200 productoras participaron del Encuentro de Mujeres de la Lechería

Más de 200 productoras remitentes a Conaprole participaron del Encuentro de Mujeres de la Lechería, una jornada desarrollada en Montevideo que reunió a mujeres vinculadas al sector lácteo de todo el país. La actividad se inscribió en el marco de la conmemoración del Año Internacional de la Mujer Productora, declarado por la FAO, y de los 90 años de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche.
Tres generaciones y múltiples miradas en una misma jornada
La convocatoria reunió a productoras remitentes de Conaprole de distintas generaciones —abuelas, madres e hijas— junto a las técnicas asesoras del sector. Esta diversidad generacional y territorial aportó una mirada amplia sobre el presente y el futuro de la lechería uruguaya, combinando experiencia de campo, trayectoria cooperativa y conocimiento técnico especializado.
Desde la organización valoraron especialmente el resultado del intercambio: «La actividad se desarrolló en formato de talleres con discusiones intensas y enriquecedoras donde se visualizó el rol de las mujeres en las empresas familiares y en la Cooperativa y su contribución a la sostenibilidad del sector lácteo».
Un espacio para compartir experiencias y fortalecer vínculos
La jornada se estructuró en torno a talleres que propiciaron el intercambio directo entre las participantes. En ese marco se generó un espacio donde las mujeres compartieron experiencias personales y laborales, fortalecieron vínculos y relevaron los principales desafíos y oportunidades que enfrentan en las empresas familiares lácteas y en su inserción en el sector.
El formato de trabajo en subgrupos permitió abordar temáticas concretas y estratégicas como:
- La gestión de las empresas familiares.
- El acceso a la información y la formación técnica.
- La sostenibilidad de la producción.
- La calidad de vida de las productoras rurales.
- La participación en ámbitos de decisión dentro de la cadena láctea.
Respaldo institucional: INALE, MGAP e INC
El encuentro contó con el apoyo de tres actores centrales del sector: el Instituto Nacional de la Leche (INALE), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Nacional de Colonización (INC).
Las tres entidades compartieron un mensaje conjunto orientado a reforzar el compromiso de las instituciones públicas con la visibilización, el reconocimiento y el fortalecimiento del rol de las mujeres rurales, un segmento que ha ganado protagonismo en los últimos años en el debate sobre el desarrollo agropecuario.
Cierre colectivo: conclusiones, arte e integración
La jornada culminó con una puesta en común de las principales conclusiones alcanzadas en los distintos talleres, seguida de un espacio artístico y de integración entre las participantes. Esa instancia final consolidó el carácter de encuentro como un espacio de intercambio, reconocimiento y construcción colectiva en torno al presente y futuro de las mujeres en la lechería uruguaya.