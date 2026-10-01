El Pobrecito ofrece 75 toros Angus y Brangus en su 38.º remate anual

Cabaña El Pobrecito vuelve a poner su genética a consideración de los productores en una nueva edición de su tradicional remate anual. Este viernes 2 de octubre saldrán a la venta 75 toros, con una oferta compuesta por 60 Aberdeen Angus y 15 Brangus.

La venta será virtual y estará a cargo de Ramos & García, con emisión desde el Hotel Santa Cristina, sobre Ruta 5. Se trata del 38.º remate anual de la cabaña de la familia Bentancur, ubicada en Costa del Maciel, en una zona próxima a los departamentos de Durazno, Flores y Florida.

Los interesados tienen además la posibilidad de realizar preofertas a través de la página web del escritorio rematador.

Genética Angus y Brangus

La oferta Angus está integrada por ejemplares negros y colorados, de pedigree, controlados y SA, evaluados por INIA y preinmunizados.

En Brangus se ofrecen ejemplares negros y colorados, definitivos y preparatorios, evaluados por ERBRA y también preinmunizados.

La familia Bentancur mantiene una trayectoria vinculada a ambas razas. El establecimiento comenzó a criar Aberdeen Angus en 1955, mientras que en 1980 incorporó la raza Brangus.

La historia de El Pobrecito se remonta a fines del siglo XIX, cuando Don Santiago Cortabarría adquirió campos en el paraje Maciel. Posteriormente, el médico veterinario Nelson Bentancur Banus impulsó la formación de la cabaña y el desarrollo de las razas Angus y Brangus en Uruguay.

Desde la década de 1960, El Pobrecito comenzó a participar en la Expo Prado, construyendo una trayectoria vinculada a la selección genética y a la búsqueda de mayor eficiencia productiva y reproductiva.

A lo largo de los años, la cabaña obtuvo campeonatos en Expo Prado, Expo Durazno y Expo Sarandí Grande, además de reconocimientos en pruebas de comportamiento.

“Continuamos participando activamente en las diferentes exposiciones nacionales, reafirmando nuestro compromiso con la selección, el desarrollo y la promoción de la raza”, señala la cabaña.

Más de seis décadas de selección

El equipo de El Pobrecito destaca más de 60 años de selección genética, con énfasis en animales funcionales, productivos y adaptados a los sistemas de producción.

El programa de mejoramiento combina DEPs (Diferencias Esperadas en la Progenie), evaluación visual y reproductiva, junto con herramientas como inseminación artificial, monta natural y transferencia embrionaria in vitro.

El objetivo es avanzar hacia un rodeo cada vez más eficiente y productivo, incorporando nueva genética y evaluando especialmente aquellos parámetros que tienen impacto directo sobre la eficiencia productiva y reproductiva.

Entre los aspectos considerados se encuentran el peso al nacer, peso al destete y a los 18 meses, área de ojo de bife, grasa dorsal o subcutánea, grasa intramuscular o marmoreo, precocidad sexual de machos y hembras, longevidad y eficiencia reproductiva de las vacas de cría.

La selección apunta así a obtener animales capaces de producir más y mejor, manteniendo una elevada eficiencia reproductiva y una mayor tasa de extracción del rodeo.

El trabajo de la cabaña cuenta con el respaldo de las asociaciones de las razas Angus y Brangus, INIA Uruguay y ERBRA Argentina.

Sanidad y condiciones comerciales

La sanidad es otro de los aspectos destacados para la venta. Los toros son libres de tuberculosis y brucelosis y están vacunados contra clostridios y carbunclo.

También fueron vacunados contra tristeza parasitaria —Anaplasma marginale, Babesia bigemina y Babesia bovis— y cuentan con examen andrológico completo.

Los ejemplares fueron inmunizados contra tristeza y son libres de enfermedades venéreas, con resultados negativos para Campylobacter fetus y Veneralis.

Entre las condiciones comerciales se destaca el flete gratis y la administración del Banco República, con financiación en 12 cuotas o 180 días libres para el pago en dólares.

Ramos & García y Dutra Hnos. informaron además un descuento del 6% por pago contado. Para esta venta no se concederán créditos el día del remate.

También se establece un descuento adicional del 2% para compradores consecuentes de uno de los últimos remates.

La venta se realizará este viernes 2 de octubre de forma virtual, con la oferta de 75 reproductores de una cabaña que lleva más de seis décadas trabajando sobre selección y desarrollo genético en Angus y Brangus.