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viernes 22 de mayo de 2026

Durazno exportó USD 1.526 millones en 2025 y fue el 4° departamento del país

La celulosa de UPM Pueblo Centenario explicó el 65% del total. China fue el principal destino, con el 39% de las ventas al exterior del departamento.
Por Lectura: 3 minutos
Durazno exportó USD 1.526 millones en 2025 y fue el 4° departamento del país

La agencia Uruguay XXI presentó los detalles de exportaciones de bienes del país correspondientes al año 2025, desglosando los resultados por cada uno de los 19 departamentos. El informe, elaborado con datos de la Dirección Nacional de Aduanas y otras fuentes, ubica a Durazno en el cuarto lugar del país, con ventas al exterior por valor de USD 1.526 millones, equivalentes al 11% del total nacional.

Un récord histórico para Uruguay

Como dato de contexto, «las exportaciones uruguayas totales alcanzaron el nivel más alto de la última década», con USD 13.493 millones en 2025.

Los tres departamentos que encabezan el ranking —Canelones, Colonia y Montevideo— acumularon el 45% del total de las exportaciones de bienes del país. Durazno aparece en un cuarto escalón, destacando sobremanera frente a sus vecinos de la región centro sur: Florida llegó a USD 513 millones y Flores a USD 179 millones.

El podio nacional

  • Canelones: USD 2.121 millones (16% del total). Lideró en exportaciones de carne bovina, productos agropecuarios industrializados y productos farmacéuticos desde zonas francas.
  • Colonia: USD 2.021 millones (15%). Impulsado por la celulosa de Montes del Plata y el concentrado de bebidas de PepsiCo, ambos desde zonas francas.
  • Montevideo: USD 1.937 millones (14%). Destacó en vehículos (20%) y margarina y aceites (11%).

Durazno: la celulosa como punta de lanza

El principal rubro de Durazno es, como era de suponer, la celulosa producida en la planta de UPM de Pueblo Centenario, que representó el 65% del total de las exportaciones del departamento.

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El principal destino de las ventas al exterior de Durazno fue China, con el 39% del total exportado. El departamento fue además uno de los más vinculados al mercado chino a nivel nacional, junto a Colonia, Canelones y Río Negro.

En cuanto a la Unión Europea, Durazno ocupó el segundo lugar entre los departamentos exportadores hacia ese bloque, con USD 350 millones, por detrás de Canelones (USD 373 millones) y por delante de Colonia (USD 264 millones).

El panorama nacional

El informe también pone de manifiesto la especialización productiva de distintos departamentos. Durazno y Río Negro se posicionaron entre los principales exportadores gracias a la industria de la celulosa. Soriano, Paysandú y Flores reforzaron su perfil agrícola con la soja como producto estrella.

En el este del país, el arroz volvió a ser protagonista: Treinta y Tres destinó el 71% de sus exportaciones a ese producto, Rocha el 43% y Artigas el 49%.

La carne bovina siguió siendo el principal producto exportado del país, con el 20% del total nacional y ventas por USD 2.669 millones en 2025. Canelones explicó por sí solo el 45% de esas exportaciones, seguido por Tacuarembó y Durazno.

China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones uruguayas, con compras por USD 3.483 millones. Brasil fue el segundo socio comercial, liderado por Montevideo con USD 798 millones. La Unión Europea acumuló USD 1.681 millones en compras, concentrando especialmente celulosa y carne bovina.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.

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