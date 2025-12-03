Durazno conserva el 67% de pastizales pese al avance forestal

Durazno mantiene 67% de pastizal y se ubica entre los cuatro departamentos con menor pérdida de superficie natural.

La colección MapBiomas Uruguay presentó una nueva serie histórica que permite observar, mediante mapas anuales desde 1985 hasta 2024, cómo se transformó el uso del suelo en el país. El trabajo revela tendencias marcadas: pérdida de pastizales naturales, avance de la agricultura y expansión de la forestación.

Según los datos difundidos, 2,9 millones de hectáreas de pastizales fueron convertidas a agricultura, lo que representa un aumento del 136% en esta actividad. La forestación, por su parte, incrementó su superficie en más de 900% en cuatro décadas. “La dinámica del territorio se aceleró, y el pastizal es el ecosistema más afectado”, señalaron técnicos consultados.

A nivel nacional, los pastizales disminuyeron un 22,1%. Sin embargo, el departamento de Durazno aparece entre los que han conservado mayor proporción de superficie natural, con un 67,2% de cobertura de pastizal, ubicándose detrás de Salto, Artigas y Tacuarembó. “Durazno muestra una estabilidad relativa, aunque también registra áreas con presión agrícola y forestal”, afirmaron especialistas del proyecto.

Una iniciativa de alcance regional

MapBiomas Uruguay forma parte del proyecto MapBiomas Pampa, que integra equipos de Brasil, Argentina y Uruguay para producir un mapa unificado del ecosistema regional. La iniciativa utiliza procesamiento en la nube y algoritmos automatizados desde Google Earth Engine.

Participan la Universidad de la República, el INIA y el Ministerio de Ambiente. Su propósito, según definieron sus referentes, es “contribuir a un monitoreo rápido y confiable del cambio en el territorio, actualizable año a año”.

El foco en Durazno y la lectura local

El análisis departamental muestra que Durazno mantiene el 69% de su territorio con vegetación natural herbácea, mientras que un 23,3% se destina a actividades agropecuarias. Los cuerpos de agua representan el 5,1% y la vegetación natural leñosa el 1,7%.

En los últimos cinco años, Durazno aparece entre los tres departamentos donde más creció la forestación, con un aumento del 29,7%, solo detrás de Paysandú y Rocha. El avance, aclaran los analistas, está sectorizado: se concentra en el oeste del departamento y zonas aptas por sus características de suelo.

Pérdidas acumuladas y tendencias futuras

Entre 1985 y 2024, Durazno perdió 265.865 hectáreas de pastizal, lo que equivale al 24,4% de su superficie. El fenómeno responde principalmente a decisiones productivas privadas y a la expansión agrícola y forestal.

En el país, Florida encabeza la lista de pérdidas con casi 280.000 hectáreas, seguido por Paysandú y Durazno. Otros departamentos como Río Negro, Tacuarembó y Cerro Largo también superan las 240.000 hectáreas perdidas.

Los datos de MapBiomas permiten observar un patrón claro: el pastizal, un ecosistema clave de la identidad natural del Uruguay, continúa cediendo espacio frente a nuevos usos productivos. La información presentada abre una ventana de análisis para la planificación territorial y el debate sobre el futuro del paisaje nacional.